Bocciata la mozione sui camper abusivi. La Lega: "Troppa incoerenza in Circoscrizione 2"

Stesso argomento ma risultati diversi ad appena una settimana di distanza. La mozione presentata nell'ultimo Consiglio della Circoscrizione 2 dal consigliere della Lega, Gian Marco Moschella, avente come oggetto "Basta camper abusivi e degrado nel quartiere", è stata bocciata. Solo 10 voti favorevoli a fronte di 15 contrari.

Gruppi divisi

Un argomento che, al solito, ha finito per dividere sia la stessa maggioranza (con i consiglieri Piero Ventre e Alessandro Nucera, gli unici a votare a favore) sia la stessa minoranza (con il Movimento 5 Stelle, Rita Grimaudo e Juri Bossuto, a chiamarsi fuori). Il tutto in un clima di bagarre tra le varie fazioni politiche. Con Vincenzo Macrì (Fratelli d'Italia) a parlare di "demagogia" e il capogruppo di Fi, Davide Balena, ad accusare i componenti della maggioranza di sottovalutare il problema. "Se tutti quei camper fossero sotto casa vostra non so se sareste dello stesso parere...".

Una settimana fa, invece, ci aveva pensato l'interpellanza, ex articolo 45, di Nucera (Moderati) a dividere il Consiglio. Con un documento, inerente gli atti vandalici e le continue occupazioni abusive, passato con i voti dell'opposizione e l'astensione del presidente Luca Rolandi, e della consigliera del Pd, Stefania Pisano.

"Una vera delusione"

Non le ha mandate adire nemmeno il presentatore del documento, Moschella. "Rimango molto perplesso dalla votazione, in cui è stata bocciata una mozione perfettamente in linea con quanto il presidente ha più volte promesso ai cittadini, sia a mezzo stampa sia durante gli incontri pubblici - così il capogruppo della Lega alla 2 -. Ancora una volta la sinistra dimostra di dire una cosa fuori dal palazzo e farne un’altra quando si tratta di assumersi responsabilità concrete. Qui parliamo di un tema di legalità: persone che, in violazione delle regole di convivenza e sicurezza, causano degrado e insicurezza nel quartiere. Non c’entra nulla l’etnia: si tratta di tutelare i cittadini perbene, che ogni giorno subiscono furti, truffe e un clima di costante insicurezza".

La Lega, per voce dello stesso Moschella, dichiara che continuerà a battersi per l’allontanamento dei camper abusivi e per restituire tranquillità e decoro al quartiere. Le votazioni delle ultime settimane "hanno messo in luce l’incoerenza e le divisioni all’interno della maggioranza. È lecito chiedersi se il presidente abbia ancora la legittimazione politica e la forza necessaria per governare il territorio e affrontare problemi tanto gravi".