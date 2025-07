"Gaza Now", oltre 1900 firme da parte dei docenti di Torino e del Piemonte per l'appello a difesa della popolazione palestinese

Sarà consegnato domani, 4 luglio, all'Ufficio scolastico regionale il documento "Gaza Now", scritto l’8 maggio da alcune docenti del Liceo Galileo Ferraris di Torino e poi divulgato in molte scuole, fino a raccogliere oltre 1900 adesioni di docenti appartenenti a oltre 40 istituti scolastici e dell’Università del Piemonte Orientale. In alcuni casi come quelli dell’IC Gino Strada, l’IC Gemelli e il Liceo Gobetti l'approvazione è arrivata addirittura all’unanimità. A effettuare la consegna delle firme, saranno alcune delegate della "Scuola per la pace Torino e Piemonte".

Arriva così al traguardo (anche se il percorso non si può certo definire concluso nei suoi intenti) il percorso che ha visto la presentazione di Gaza Now nei Collegi docenti, l'assemblea pubblica del 28 maggio e la camminata cittadina del 5 giugno. A unire le persone che hanno deciso di sostenere la causa, "la volontà delle scuole di non rimanere in silenzio davanti a quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania, di non essere complici del genocidio e della distruzione di un popolo. Gaza Now denuncia l’inerzia delle istituzioni internazionali e l’ipocrisia di un’Europa che, nata per la pace, oggi investe nel riarmo; richiama il diritto internazionale, la diplomazia e gli strumenti concreti di pressione come il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni per fermare la violenza; infine, rivendica il diritto e il dovere di educare i giovani alla pace, alla giustizia e alla solidarietà", dicono i responsabili dell'iniziativa.

"Chiediamo che l’Ufficio scolastico regionale - prosegue la nota diffusa da la Scuola per la pace Torino e Piemonte - si faccia portavoce presso i ministeri competenti di questa volontà di ampia parte del mondo della scuola torinese e piemontese".

Il documento Gaza Now è stato approvato all’unanimità dai Collegi docenti

• dell’IC Gino Strada, 140 docenti

• dell’I.C. P. Gemelli di Torino, 184 docenti

• del Liceo Gobetti di Torino, 107 docenti

Ha espresso ampia solidarietà il Collegio docenti dell’IC Matteotti Pellico di Torino.

Con le scuole che seguono e l’Università del Piemonte Orientale sono state raccolte al momento 1886 firme (l’elenco è in aggiornamento)

Liceo Galileo Ferraris Torino 46 firme

IC Sibilla Aleramo di Torino 98 firme

comprende: Scuola Primaria sede

Scuola primaria Angelini (succursale)

Scuola primaria Beata Vergine (succursale)

Scuola Secondaria

IC Saba di Torino 58 firme

IC Manzoni di Torino 37 firme

IC Regio Parco di Torino 3 firme

IC Luther King di Grugliasco 1 firma

IC Cuorgnè 7 firme

IC Matteotti di Alpignano 11 firme

Scuola dell’infanzia S. Borello di Alpignano 12 firme

IC Tallone di Alpignano 24 firme

IC Primo Levi di Rivoli 14 firme

IC Pianezza 27 firme

Liceo Spinelli di Torino 38 firme

Scuola secondaria Spinelli di Torino 15 firme

IIS Majorana di Torino 42 firme

Liceo Gioberti di Torino 72 firme

Liceo Alfieri di Torino 43 firme

Convitto Nazionale Umberto I 32 firme

Liceo Einstein di Torino 36 firme

Liceo D’Azeglio di Torino 47 firme

Liceo Cavour di Torino 17 firme

Liceo Volta di Torino 7 firme

Liceo Artistico Cottini 79 firme + 57 firme di studenti

Primo Liceo Artistico 2 firme

Liceo Artistico Passoni Torino 168 firme

Liceo Regina Margherita 52 firme

IIS Giulio di Torino 30 firme

IIS Santorre di Santarosa di Torino 32 firme

IIS Sella Aalto Lagrange 39 firme

IIS Bodoni Paravia Torino 1 firma

IIS Russell Moro Guarini 53 firme

CPIA1 Paulo Freire di Torino 43 firme

CPIA 5 Torino 5 firme

Liceo Majorana di Moncalieri 46 firme

Liceo Gramsci di Ivrea 14 firme

I.P.S.E.O.A. “G. Pastore” di Varallo e Gattinara 22 firme

ITIS Pininfarina di Moncalieri 91 firme

Liceo Vito Scafidi di Sangano 33 firme

IIS Settimo Torinese 19 firme

Liceo Leonardo Cocito (ALBA) 2 firme

Dipartimento di Studi Umanistici Università del Piemonte Orientale 9 firme

Docenti del Piemonte 24 firme

Docenti fuori Piemonte 4 firme