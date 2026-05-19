Sicurezza davanti alle scuole: a Chieri si 'arruolano' quattro Nonni Vigile

Il Comune di Chieri ha avviato con delibera l’iter per la pubblicazione di un avviso di reclutamento di quattro “Nonni Vigile” e approvato il relativo disciplinare per il funzionamento del servizio: lo annuncia l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza e Polizia Locale Biagio Fabrizio Carillo.

"Nel 2007 era stato istituita la figura del cd. “Nonno Vigile” per presidiare i plessi scolastici in orario di entrata e di uscita degli alunni. Si è trattata di un’esperienza assolutamente positiva sotto tutti gli aspetti, una modalità di invecchiamento attivo per i protagonisti e un servizio utile per alunne e alunni. Dal momento che la sicurezza scolastica è una priorità per questa Amministrazione comunale, abbiamo deciso di proseguire questa modalità di volontariato civile e di procedere ad un nuovo reclutamento di personale. I “Nonni Vigile” sono chiamati a svolgere la loro attività a supporto della Polizia Locale, i cui operatori possono così essere impiegati in altri compiti, collaborando con il personale scolastico, gli studenti e le loro famiglie", ha dichiarato Carillo.

L’Amministrazione Comunale fornirà a ciascuno dei volontari gli elementi di riconoscibilità e l’attrezzatura necessaria a garantirne la visibilità e verrà loro riconosciuto un rimborso forfettario di 10 euro giornalieri.