Rimosso il dehors ritrovo dei pusher: "E ora mettiamo la parola fine anche al suk di largo Giulio"

Ci è voluto un po' di tempo (due mesi abbondanti) ma alla fine il dehors abbandonato di largo Giulio Cesare 113, nel quartiere Barriera di Milano, è stato rimosso. Merito dell'ordinanza dirigenziale numero 1630 del 25 marzo 2025, come già precisato il mese scorso in Sala Rossa dall'assessore al Commercio del Comune di Torino, Paolo Chiavarino, rispondendo a un'interpellanza del consigliere comunale di Fi, Domenico Garcea. Oggi, 19 maggio 2025, è arrivata la conferma: sempre per voce dell'assessore che ha dato la buona notizia al consigliere della Lega, Giuseppe Catizone.

Un ritrovo di pusher

Alla base della richiesta di sgombero, il continuo via vai degli spacciatori. Come si può vedere dalle foto scattate dai cittadini. "Il manufatto - ha precisato Chiavarino -, è stato sgomberato il 16 di maggio dalla polizia municipale, mettendo finalmente la parola fine a questa storia". Da accertamenti, infatti, era emerso come il dehors fosse privo di concessioni attive ordinarie di occupazione del suolo pubblico.

"Ora si pensi al suk..."

Una buona notizia secondo Carizone. "Sono state rimosse anche le bici abbandonate, e i residenti ringraziano". Ma non finisce qui: nel mirino c'è anche il suk che la sera prende forma in mezzo a largo Giulio Cesare. Un mercatino improvvisato del tarocco già sgomberato una volta, eppure tornato in pompa magna pochi giorni dopo. "Bisogna mettete in campo una task force per intervenire su tutte le attività di lago Giulio Cesare che lavorano in condizioni non adeguate - conclude Catizone -, e mettere fine ai mercatini non autorizzati dell'usato. E vista la situazione prima di dare nuove autorizzazioni consiglio di verificare bene la provenienza".