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Cronaca | 18 maggio 2026, 19:57

Flotilla abbordata da Israele e Torino scende in piazza: "Mobilitazione permanente"

"L'equipaggio di terra" della missione verso Gaza ha protestato di fronte alla Prefettura e alla Rai: "Siete complici"

Flotilla abbordata, Torino scende in piazza: &quot;Mobilitazione permanente&quot;

Flotilla abbordata, Torino scende in piazza: "Mobilitazione permanente"

Israele ferma la Global Sumud Flotilla e anche Torino scende in piazza. Dopo la manifestazione di questa mattina e dopo le ultime notizie sull'arresto degli attivisti e il sequestro delle navi al largo di Cipro, in acque internazionali, alcune centinaia di persone si sono radunate a partire dalle 18 in piazza Castello, di fronte alla Prefettura.

Collettivi, sindacati, Rifondazione e Potere al popolo

Una breve scrosciata d'acqua, poi il meteo ha permesso ai manifestanti di uscire da sotto ai portici e di iniziare con gli interventi, guidati dal sindacato USB. In piazza anche Potere al popolo, Rifondazione Comunista e i collettivi Cambiare Rotta e Osa.

"Dalla Flotilla - hanno detto da USB - hanno chiesto di tornare a essere l'equipaggio di terra, come un anno fa. La notizia oggi è passata in secondo piano rispetto alle Maldive, a Garlasco, alla cronaca, e per questo andiamo a manifestare di fronte alla Rai, ricordando che anche i giornalisti sono in sciopero per lo smantellamento della Rai a Torino".

Sotto la sede della Rai al grido di "Siete complici"

"Che oggi sia l'inizio di una mobilitazione permanente - dicono - in attesa che i nostri compagni e compagne tornino a casa e che la Palestina sia liberata".

La mobilitazione si è poi incamminata verso via Po, per andare a protestare sotto la sede Rai di via Verdi al grido di "Siete complici".

Francesco Capuano

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