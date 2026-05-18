Tragedia delle Maldive, il recupero dei corpi operazione complessa

L'operazione recupero dei corpi dei 4 italiani nella grotta a circa 50 metri di profondità nelle acque di Alimathà, alle Maldive, "rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa". Lo fa sapere Dan Europe - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - dopo che il suo team finlandese di search & recovery "ha completato con successo il primo obiettivo operativo della missione, in seguito alla prima immersione tecnica in grotta effettuata oggi presso il sito di Dhekunu Kandu, nell'atollo di Vaavu".

Operazione complicata

L'immersione è iniziata intorno alle 8.30 ed è durata circa tre ore; nei prossimi giorni proseguiranno le operazioni di recupero: tra i corpi delle vittime ancora da recuperare c'è anche quella della 31enne torinese Muriel Oddenino. "Durante questo primo intervento operativo - spiega Dan Europe, organizzazione medica e scientifica internazionale no-profit, impegnata nella ricerca, nella prevenzione e nella gestione della sicurezza in ambienti complessi e ad alto rischio - il team di specialisti ha esplorato con successo il sistema di cavità sommerse, valutato le condizioni ambientali e operative, localizzato tutte e quattro le vittime ancora disperse e raccolto le informazioni critiche necessarie per pianificare le prossime fasi dell'operazione di recupero".

I tre specialisti coinvolti sono subacquei tecnici e speleosub con una consolidata esperienza internazionale in missioni di search & recovery ad altissima complessità, incluse operazioni in ambienti profondi, ostruiti, confinati e ad alto rischio. Per portare a termine la missione odierna, il team ha operato utilizzando sistemi tecnici avanzati, tra cui rebreather a circuito chiuso, potenti Dpv (Diver Propulsion Vehicles, scooter subacquei) e configurazioni di supporto vitale completamente ridondanti. Tecnologie, spiega la compagnia assicurativa specializzata in attività subacque, che "hanno consentito ai subacquei di effettuare in sicurezza una prolungata penetrazione in grotta profonda, mantenendo margini operativi di sicurezza estremamente elevata".

Il pensiero rivolto alle famiglie

I prossimi giorni saranno dedicati alle delicate procedure di recupero, mentre prosegue il coordinamento con la Maldives National Defence Force e con le autorità italiane competenti presenti a Malé. "Il nostro pensiero resta rivolto alle famiglie e ai cari delle vittime in questo momento così difficile", conclude Dan Europe.