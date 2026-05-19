Ex stazione Dora, volontari al lavoro contro degrado e rifiuti

Non si fermano le attività di protezione e miglioramento dell’ambiente che nelle scorse ore hanno visto tornare i volontari di protezione civile della comunità di Scientology – Procivicos OdV ad occuparsi dell’area ex stazione Dora, in Borgo Vittoria, coadiuvati da persone assegnate a Lavori di Pubblica Utilità.

Non solo un lavoro materiale, quello che viene svolto ormai da qualche anno, con impegno e metodo, in particolare nelle periferie cittadine, ma anche un percorso che vuole essere educativo.

“Ci rivolgiamo a tutti, non solo a chi ha avuto qualche intoppo con la Giustizia - spiega il coordinatore Giuseppe Tesio -. Ci impegniamo in prima persona e invitiamo chiunque a migliorare i luoghi in cui viviamo iniziando a non danneggiarli o non sporcarli. Ci basiamo sul buon senso, ben descritto dal filosofo ed umanitario L. Ron Hubbard in un libro semplice e profondo che si intitola La Via della Felicità. Non si tratta di dettami religiosi, ma di una guida verso pratiche pacifiche e costruttive di convivenza.”

Presso l’ex stazione ferroviaria, l’intervento è stato dedicato alla rimozione di rifiuti che vengono gettati da passanti in piazza Baldissera oltre la recinzione. Nei giorni scorsi invece sono state falciate le aiuole e rimosse erbacce restituendo al luogo decoro e pulizia.