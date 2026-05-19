La giornata del naso rosso arriva in piazza San Carlo: giochi, laboratori e volontari clown vip Torino

Ci sono sorrisi che non nascono per caso. Arrivano da un naso rosso, da un gioco improvvisato, da una gag, da una presenza capace di alleggerire per qualche minuto luoghi segnati dalla malattia, dalla fragilità o dalla solitudine. È questo lo spirito con cui VIP ViviamoInPositivo Torino ODV porterà in piazza la 22ª Giornata Nazionale del Naso Rosso, in programma domenica 24 maggio 2026, dalle 9.30 alle 19.30, in piazza San Carlo a Torino. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al 7 giugno in piazza Castello.

La giornata sarà aperta alla cittadinanza e proporrà attività per bambini, famiglie e passanti: truccabimbi, baby dance, Favolandia, bolle di sapone, giochi con i colori e con la fantasia e un mercatino solidale. Attraverso musica, balli, gag e laboratori, i volontari clown racconteranno il senso del “Vivere in positivo” e faranno conoscere il valore del volontariato clown sociale e di corsia, nato per portare relazione, ascolto e leggerezza nei luoghi in cui il disagio fisico o psichico può rendere più difficile la quotidianità.

VIP ViviamoInPositivo Torino ODV opera dal 2000 soprattutto in ambito sociosanitario. I suoi volontari svolgono attività di clownterapia negli ospedali Molinette e Regina Margherita, in diverse RSA torinesi, in strutture di accoglienza come Casa UGI e l’Arsenale dell’Armonia del Sermig, oltre che in scuole e altri contesti educativi e sociali. L’associazione aderisce alla Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia ODV, che riunisce più di 70 associazioni e oltre 4.300 volontari clown impegnati ogni settimana in strutture ospedaliere, sanitarie e non sanitarie in tutta Italia.

La Giornata del Naso Rosso si svolgerà nelle piazze delle città in cui sono presenti le associazioni federate, come segno della presenza capillare dei volontari clown sul territorio nazionale. Durante l’iniziativa saranno raccolti fondi a sostegno dei progetti della Federazione, comprese le missioni internazionali in contesti di povertà e le attività socio-educative rivolte a bambini, adolescenti a rischio e minori detenuti negli istituti penali minorili. Solo i volontari clown VIP, riconoscibili dalla divisa ufficiale e muniti di tesserino associativo, saranno autorizzati alla raccolta fondi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.viptorino.com e seguire l’associazione sui social: su Facebook alla pagina VIP Viviamoinpositivo Torino ODV e su Instagram al profilo @viptorino_official.