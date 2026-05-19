"Ti racconto l'elisir d'amore": Smart Opera porta Donizetti all'Auditorium Orpheus

Il magico mondo dell'opera lirica apre le sue quinte a un pubblico di tutte le età: il prossimo 23 maggio, alle ore 15:30, l’Auditorium Orpheus (Fondazione Educatorio della Provvidenza, in corso Gen. Govone 16/A a Torino) ospiterà lo spettacolo “Ti racconto l’Elisir d’Amore”, una riduzione originale del celebre capolavoro di Gaetano Donizetti a cura dell’associazione Smart Opera.

Trame Armoniche

L’evento, parte della rassegna “Trame Armoniche”, nasce con una missione precisa: offrire ai bambini un primo approccio all'opera che sia ludico ma, allo stesso tempo, di alto profilo artistico per "educare all'ascolto" anche le nuove generazioni. Questo spettacolo cura con particolare attenzione la qualità dell'esecuzione musicale: i piccoli spettatori e gli adulti potranno godere della storia e delle celebri arie di Donizetti: non si tratta di una semplice "recita", ma di un vero e proprio Elisir d'Amore di qualità, pensato per formare l'orecchio dei futuri spettatori, e accontentare quello degli appassionati.

La magia varcherà i confini del palcoscenico: ai piccoli spettatori verrà consegnata in regalo una piccola bottiglietta di "Elisir", un ricordo tangibile per portare a casa un pizzico della pozione del Dottor Dulcamara. Il pubblico non sarà solo spettatore, ma diventerà parte integrante della storia, interagendo con i personaggi e aiutando il timido Nemorino a conquistare la bella Adina.

L’Associazione Smart Opera punta a rendere l'Opera lirica "smart": agile, moderna e accessibile. Attraverso riduzioni curate e cast di professionisti, trasforma i grandi classici in eventi inclusivi capaci di emozionare e istruire, mantenendo sempre fede all'eccellenza della tradizione lirica italiana.





