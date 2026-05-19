Con il Fringe Festival arriva anche il "Late night show"

La comicità di Boris, la stand up di Laura Formenti, interviste, improvvisazione e cultura pop: il Torino Fringe Festival inaugura il Late Night Fringe Show, nuovo format notturno del Festival in programma giovedì 21 e giovedì 28 maggio alle 23.45 al Circolo Amici della Magia di Torino.

Il Late Night Fringe Show prende ispirazione dai late show internazionali e dalla tradizione italiana della comicità televisiva e satirica, tra interviste, improvvisazione e incursioni performative. Un appuntamento che amplia il programma del Torino Fringe Festival portando il pubblico dentro uno spazio più libero e informale, dove il dialogo con artisti e ospiti continua oltre il tempo degli spettacoli. A condurre le due serate, Massimiliano Loizzi e Cecilia Bozzolini, tra conversazioni dal vivo, gag e momenti inattesi.

Ospiti della prima serata, giovedì 21 maggio, Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, autori e registi di Boris, la serie che ha trasformato il dietro le quinte della televisione italiana in un racconto satirico diventato riferimento culturale e generazionale. Attraverso una scrittura capace di unire comicità, osservazione e parodia del sistema produttivo italiano, Boris ha segnato in modo profondo l’immaginario televisivo contemporaneo, mantenendo intatta negli anni la propria capacità di leggere il presente. Accanto a loro sul palco, Laura Pozone e Alessandro Ciacci. Pozone, attrice, autrice e performer, attraversa teatro e comicità con uno stile che mescola ironia, scrittura scenica e osservazione del quotidiano. Ciacci, tra le voci emergenti della stand up italiana, porta invece una comicità personale, imprevedibile e tagliente, costruita sul ritmo e con uno stile riconoscibile e totalmente fuori dagli schemi.

Il secondo appuntamento, giovedì 28 maggio, avrà come ospite principale Laura Formenti, tra le figure più riconoscibili della stand up comedy italiana contemporanea. Comica, autrice e performer, Formenti ha costruito negli anni un linguaggio diretto e tagliente, capace di intrecciare ironia, temi politici e osservazione sociale. Con lei, Giuseppe Scoditti, attore de Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti e i contributi video di Natalino Balasso.