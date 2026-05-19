Andrea Parodi omaggiato a Parigi e in Piemonte a 20 anni dalla morte

A vent’anni dalla scomparsa è ancora vivo il ricordo di Andrea Parodi, grande interprete e musicista prima con i Tazenda e poi con un importante percorso solistico nell’ambito della world music. Sono diverse le iniziative per omaggiarlo in questo 2026. Due sono previste a breve, a Parigi e in Val di Susa, vicino a Torino.

L’evento francese sarà il 21 maggio nell’ambito della quinta edizione di “Canzoni & parole”, festival della canzone d'autore italiana, partner del Premio Parodi. All'Istituto italiano di Cultura andrà in scena “Andrea Parodi, voix de l’île, voix du monde”, con la partecipazione di Elena Ledda, Mauro Palmas, Gigi Marras, Alberto Bertoli e i Tazenda. La manifestazione è promossa dall’associazione parigina Musica italiana, con la direzione artistica di Rambaldo degli Azzoni Avogadro.

Venerdì 22 maggio si tornerà in Italia per una serata ad Avigliana, vicino a Torino, al Teatro Fassino, alle ore 21, nell’ambito del Valsusa Filmfest. “La voce dell’anima sarda: ricordo di Andrea Parodi”, questo il titolo dell’evento, sarà un percorso nella storia del musicista sardo, curato e condotto da Enrico Deregibus con gli interventi di Valentina Casalena Parodi e Luca Parodi e le esibizioni dei Tazenda e di Elena Ledda con Mauro Palmas (ingresso € 10,00, prevendite su www.vivaticket.com o scrivendo a: segreteria@valsusafilmfest.it).

Ancora a Parigi per “Canzoni & parole” sabato 23 maggio, in mattinata, alla Maison d’Italie, ci sarà la proiezione di “Aspettando Abacada”, un estratto dal materiale di ricerca per la realizzazione di un film documentario in fase di sviluppo su Parodi, alla presenza del regista Alberto Marras.

Il 23, alle 21, Parodi sarà ricordato anche nel Monferr’Autore Festival, sempre in Piemonte, in una serata tra musica e parole con protagonista Elena Ledda, che con il cantante aveva realizzato l’album “Rosa resolza”, pubblicato nel 2007.

Ledda è anche direttrice artistica del Premio Andrea Parodi, nato per ricordare l’artista sarda attraverso un contest riservato alla world music ed aperto ad artisti di tutto il mondo. L’iniziativa è realizzata dalla fondazione a lui intitolata ed è diventata ormai un importante punto di riferimento per la world music, non solo in Italia.

Le finali si svolgeranno durante la 19a edizione del Premio Andrea Parodi, che coinciderà proprio con l’anniversario della scomparsa dell’artista, avvenuta il 17 ottobre 2006. La manifestazione sarà infatti dal 15 al 17 ottobre a Cagliari, in un luogo di grande prestigio come il Teatro Massimo.

A iniziare gli omaggi per Parodi è stata la sua Sardegna il 30 aprile a Cagliari, nella 370ª Festa di Sant'Efisio (patrono della città e di tutta la Sardegna) con una serata con Andrea Andrillo, Francesca Corrias con il quartetto Sunflower, Gigi Marras, Francesco Marras Perantoni, l’attrice Lia Careddu. Ed inoltre la napoletana Flo e la catalana Sandra Bautista.