Tre itinerari artistici per le strade di Pinerolo realizzati da studentesse e studenti del Liceo Curie

Cavallerizza Caprilli, Palazzo Vittone, Lea della Stazione sono solo alcuni delle tappe toccate dai tre itinerari pensati e creati da alcune classi del Liceo Scientifico Curie di Pinerolo, promotore del progetto ‘YOUTH4ARTspaces’. I giovani si sono messi in gioco per reinterpretare e valorizzare gli spazi urbani attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea.

L’iniziativa, nata nel 2022, è giunta quest’anno alla sua quarta edizione e si inserisce nel più ampio percorso di progettazione culturale ‘YOUTH. Young Unesco Tourism Heritage’, affermatosi come un format progettuale di educazione al patrimonio in approccio STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts and Mathematics).

A essere coinvolti sono stati 78 studenti, tra le classi 4Csa e 4Dsa, il Coro, l’Orchestra e il Giornalino del Liceo ‘Il Radiottivo’, oltre a ex allievi, seguiti dai loro docenti, i professori: Emanuela Gasca, coordinatrice del progetto, Giuliana Barberis, Antonella Bonetto, Angelo Merletti, Dennis Peretto e Laura Vattano.

Tra le collaborazioni dell’edizione 2025-2026 ci sono la Città di Pinerolo, il Dipartimento DIST del Politecnico di Torino, la Galleria Losano Associazione Arte e Cultura, la Fondazione Poet Dal Ponte, En Plein Air Arte Contemporanea, la Fondazione Cosso, la Biblioteca Civica Alliaudi, il Civico Istituto Musicale “A. Corelli”, l’Associazione Culturale Metamorfosi Notturne, la Scuola di Narrazione Melisirio, Radio RBE, Ashoka Italia, Eataly. Il progetto si avvale inoltre del supporto di Turismo Torino e Provincia e della collaborazione dell’Associazione Pigmenti.

Il progetto

Studenti e studentesse hanno partecipato a 4 laboratori specifici co progettati con i partner e realizzato 32 elaborati grafici e 3 mappe digitali. Identificando 22 punti di interesse, hanno poi in particolare progettato 3 itinerari: ‘YOUTH4ARTspaces OUT. Street art e murales nelle stazioni ferroviarie e negli spazi condivisi come arte partecipata’, a cura della classe 4Dsa; ‘YOUTH4ARTspaces OUT. Arte site specific diffusa in città’, sempre della 4Dsa; ‘YOUTH4ARTspaces IN. Arte contemporanea ospitata IN spazi riconvertiti a sedi culturali’, a cura della classe 4Csa.

L’obiettivo è stato quello di reinterpretare graficamente questi spazi come luoghi di arte contemporanea, coniugando le conoscenze scolastiche, come proiezioni ortogonali, assonometria e prospettiva, con lo sviluppo di competenze tecniche e una maggiore consapevolezza del patrimonio culturale del territorio. Dopo sopralluoghi conoscitivi e rilievi fotografici, sono state sviluppate le idee progettuali e le tavole tecniche, per poi infine procedere a un’analisi espressiva dell’ambiente tramite l’inserimento di richiami simbolici alle opere.

La Giornata di Restituzione

Venerdì 15 maggio si è tenuta la Giornata di Restituzione, momento aperto alle famiglie degli studenti coinvolti nel progetto, ai partner e alla comunità educante. Dopo l’accoglienza e i saluti istituzionali alla Biblioteca Civica Alliaudi, dalle 17 i partecipanti all’evento hanno potuto muoversi tra gli itinerari artistico-culturali realizzati per le strade della città di Pinerolo. I percorsi hanno incluso l’esplorazione della piattaforma web e delle mappe digitali del progetto curate dalla classe 4Csa, la scoperta di un percorso espositivo con gli elaborati grafici delle classi 4Csa e 4Dsa nell’ambito del ‘Laboratorio di Composizione Architettonica’ e del ‘Laboratorio di Generazione Narrativa’, l’ascolto di momenti musicali curati dal Coro del Liceo e dal Civico Istituto Musicale “A. Corelli’ di Pinerolo e la partecipazione a una improvvisazione musicale con il Coro e l’Orchestra del Liceo e un Ensemble Cameristico del Civico Istituto Musicale ‘A. Corelli’.

Le tappe in cui si sono recati gli ospiti sono state: Biblioteca Civica Alliaudi, Cavallerizza Caprilli, Palazzo Vittone, Lea della Stazione, Chiesa di San Rocco, Sala Italo Tajo, Piazzetta verdi, Piazza Alda Merini, Via principi d'Acaja, Villa Prever, Cortile del Comune. I tre itinerari sono consultabili sulla piattaforma a questo link.