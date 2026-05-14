“Fermi in Festa”, la scuola si apre al quartiere Nizza Millefonti

Un pomeriggio dedicato a famiglie, bambini e quartiere per celebrare la conclusione dell’anno del Patto Educativo di Comunità. Sabato 23 maggio la scuola secondaria di primo grado “E. Fermi”, in piazza Giacomini 24, ospiterà “Fermi in Festa”, iniziativa aperta alla cittadinanza promossa nell’ambito del progetto “Fermi Scuola Aperta”.

Dalle 15.30 alle 18.30 gli spazi scolastici si trasformeranno in un luogo di incontro e partecipazione con attività ludiche, laboratori e percorsi dedicati a bambini e ragazzi.

Giochi, minigolf e attività educative

Il programma prevede macchine a pedali giganti, un “assalto al castello” con catapulte, piste da minigolf e giochi realizzati direttamente dai bambini e dai ragazzi del doposcuola.

Spazio anche alle attività di EduGaming e ai percorsi sul territorio guidati dai partecipanti al progetto di Cittadinanza Attiva, con iniziative pensate per coinvolgere famiglie e residenti del quartiere.

Una scuola aperta al territorio

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare la scuola come spazio aperto alla comunità, rafforzando il legame tra istituzioni scolastiche, associazioni e territorio.

“Fermi Scuola Aperta” è infatti un Patto Educativo di Comunità promosso dalla Città di Torino, Iter, Circoscrizione 8 e Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre, in collaborazione con Fondazione Agnelli e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso il bando RiSalto.