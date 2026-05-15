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Cronaca | 15 maggio 2026, 12:53

Una zecca in aula: chiusa per due giorni la scuola dell’infanzia di Torre Pellice

Le lezioni dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Rodari riprenderanno lunedì dopo l’intervento di disinfestazione disposto dal Comune in via precauzionale

Una zecca in aula: chiusa per due giorni la scuola dell’infanzia di Torre Pellice

Riprenderanno lunedì 18 maggio le lezioni alla scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Rodari di Torre Pellice. L’attività infatti è stata sospesa con un’ordinanza della sindaca, Maurizia Allisio, dopo il ritrovamento di una zecca su un banco di un’aula nel pomeriggio di mercoledì 13. “La maestra ha segnalato la situazione al dirigente dell’Istituto che ci ha subito contattati. La chiusura della scuola è stata una misura cautelativa”, spiega la sindaca. Già nel tardo pomeriggio di mercoledì i genitori degli alunni sono stati avvertiti che le lezioni sarebbero state sospese: “C’era bisogno di tempo per permettere alla ditta che si occupa della disinfestazione di intervenire. Tutti hanno compreso la situazione e non ci sono state lamentele”.

Terminati i lavori di disinfestazione, la scuola potrà riaprire.

Elisa Rollino

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