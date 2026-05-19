Volley A2/F: stelle e strisce sotto il Monviso con Alyssa Enneking

Alyssa Enneking è il nuovo colpo di mercato in banda. Si aggiunge al reparto aperto dall’annuncio di Aurora Pistolesi. La giocatrice statunitense arriva alla corte della Monviso Volley dopo due stagioni in A2, di cui una, l’ultima, divisa tra Talmassons e la Futura Busto Arsizio. Secondo i rumors raccolti da ‘Piazza Pinerolese’, dovrebbe arrivare con una compagna bustocca nel reparto delle centrali.

Classe 1997, 184 centimetri: “Ogni giocatrice, allenatore, club e tifoso ha lo stesso obiettivo ogni stagione: vincere il campionato! Ciò che fa la differenza è l'atteggiamento e la determinazione. Ho scelto di indossare la maglia del Monviso perché credo che questa squadra lo desideri più di tutte. Ho fiducia che le mie compagne siano disposte a lottare con la stessa grinta con cui lo farò io e che il club e i tifosi siano entusiasti di sostenerci fino in fondo. La strada verso qualcosa di speciale non è mai facile, ma ho scelto il Monviso perché rispetto la cultura professionistica e la voglia di vincere. Sono pronta a divertirmi e a godermi la stagione con questo gruppo fantastico” è il commento della nuova monvisina.