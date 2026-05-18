Chivasso saluta la conclusione dei Sister Cities Games 2026

Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione l’edizione 2026 dei Sister Cities Games, la manifestazione che per tre giorni ha trasformato Chivasso in un crocevia di sport, amicizia e scambi culturali tra giovani provenienti da Sucy-en-Brie (Francia) e Bietigheim-Bissingen (Germania).



L’evento ha confermato ancora una volta la forza dello sport come linguaggio universale, capace di unire comunità diverse e di creare legami che vanno oltre il risultato delle gare. Un clima che il sindaco Claudio Castello ha voluto sottolineare nel suo intervento conclusivo: «In questi giorni avete costruito qualcosa che nessuna classifica potrà mai misurare: avete costruito legami – ha detto -. Lo sport ha dimostrato di saper superare confini, lingue e differenze, restituendoci il senso più autentico della cittadinanza europea. Le famiglie chivassesi che hanno aperto le loro case ai ragazzi francesi e tedeschi hanno confermato che la nostra città è accogliente, generosa e profondamente europea».



Un ringraziamento corale è andato alle circa 30 famiglie che hanno ospitato gli atleti, alle associazioni sportive, ai docenti di scienze motorie, agli sponsor e a tutti gli uffici comunali che hanno lavorato con professionalità e passione per garantire un’organizzazione impeccabile.

«Un’esperienza unica e meravigliosa – l’ha definita l’assessore comunale allo Sport Gianluca Vitale -, dove le gare hanno compiuto il miracolo di creare relazioni e amicizie tra ragazzi e istituzioni italiane, francesi e tedesche. Lo sport annulla tutte le barriere, da quelle linguistiche a quelle sulle abilità».

La festa finale, tra musica, balli e abbracci sotto le stelle, ha suggellato un’edizione che resterà nel cuore dei partecipanti e della città. La competizione ha visto prevalere in tutte e tre le discipline – atletica, nuoto e volley – la delegazione francese di Sucy-en-Brie, seguita da Chivasso al secondo posto e da Bietigheim-Bissingen al terzo.

