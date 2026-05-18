La canoa protagonista nel prossimo fine settimana con le gare nazionali nel lago di Candia

Sarà un fine settimana agonisticamente intenso il quarto di maggio al Lago di Candia, dove sono in programma la prima prova del circuito nazionale Canoagiovani-Paracanoa, una gara nazionale di velocità Master e una prova nazionale promozionale di Dragon Boat per le categorie Allievi, Cadetti e Master. Le competizioni di canoa kayak velocità sono organizzate dall’Associazione Canoa Candia e patrocinate dalla Città metropolitana di Torino e richiameranno anche atleti paralimpici tra i 9 e i 14 anni tesserati per la Federazione Italiana Canoa Kayak. La manifestazione è aperta a tutte le società sportive del Nord e Centro Italia.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro le 20 di giovedì 21 maggio sul portale iscrizionifick.ficr.it. Le iscrizioni alla gara nazionale promozionale di Dragon Boat per le categorie Allievi, Cadetti e Master possono essere effettuate entro le 20 di giovedì 21 maggio scrivendo all’indirizzo e-mail gare@canoacandia.it

Sabato 23 maggio a partire dalle 15 sono in programma le competizioni sulle distanze di 2.000 metri e 200 metri per gli Allievi e per i Giovanissimi. Domenica 24 si disputeranno a partire dalle 8,30 le gare sulla distanza di 200 metri per tutte le categorie . Gli orari delle gare nazionali promozionali di Dragon Boat per le categorie Allievi, Cadetti e Master saranno comunicati al termine degli accrediti delle società con la consegna del programma di gara nella riunione dei rappresentanti delle società.

La manifestazione si svolge nel perimetro del Parco Naturale di interesse provinciale del Lago di Candia, che fa parte della Rete Natura 2000. Gli organizzatori chiedono quindi ai concorrenti di rispettare la flora e la fauna presenti nell’ambiente, non disturbando gli animali, non disperdendo i rifiuti e utilizzando i contenitori per la raccolta differenziata presenti nell’area, limitare i rumori, non avvicinarsi alle aree di sponda occupate dai canneti. Tutte le attività di riscaldamento, defaticamento e allenamento degli atleti devono essere effettuate nell’area centrale del lago evitando di avvicinarsi a meno di 100 metri dalle sponde.