Salute mentale e innovazione: l'ASL TO5 sperimenta CEREBRUM, la terapia con realtà virtuale e intelligenza artificiale

Si è svolto martedì 19 maggio il primo incontro di formazione rivolto agli operatori dei Servizi di Salute Mentale dell’ASL TO5 per l’utilizzo di CEREBRUM, innovativo dispositivo basato su realtà virtuale e intelligenza artificiale a supporto dei percorsi terapeutici e riabilitativi dedicati alle persone con disturbi psichici.

Il progetto sperimentale è stato reso possibile grazie alla donazione di 2.500 euro da parte dei Lions Club di Chieri, destinata al noleggio annuale del dispositivo.

CEREBRUM è una piattaforma tecnologica che utilizza ambienti immersivi personalizzabili per supportare il lavoro terapeutico e riabilitativo degli operatori della salute mentale. Attraverso un visore di realtà virtuale, la persona può essere accompagnata in esperienze che simulano situazioni della vita quotidiana, permettendo di lavorare in modo protetto e graduale su emozioni, autonomie, capacità relazionali e gestione delle difficoltà.

Il sistema consente agli operatori di costruire percorsi esperienziali adattati ai bisogni della persona, favorendo l’apprendimento di strategie utili anche al di fuori del setting terapeutico-riabilitativo.

“L’innovazione tecnologica rappresenta oggi una delle opportunità più importanti anche in ambito sanitario”, dichiara il Direttore Generale dell’ASL TO5, Bruno Osella. “Progetti come questo permettono di ampliare gli strumenti a disposizione dei professionisti e di offrire percorsi sempre più personalizzati e vicini ai bisogni delle persone. Ringrazio il Lions Club di Chieri e il suo Presidente, Luciano Bardi, per la sensibilità dimostrata e per il concreto sostegno a un’iniziativa che unisce innovazione, territorio e attenzione alla salute mentale della comunità”.

“Grazie alla collaborazione con l’Associazione LIONS di Chieri, sarà possibile avviare un progetto sperimentale, primo nel suo genere sul nostro territorio, che attraverso le nuove tecnologie, quali l’Intelligenza Artificiale e la Realtà Virtuale, intende innovare gli strumenti a disposizione dei professionisti della Salute Mentale” - dichiara il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’ASL TO5, dott. Fabrizio Starace- “Lo strumento permette all’operatore della riabilitazione di avere uno strumento esperienziale personalizzabile, all’interno di un percorso di aiuto messo in atto nei Servizi per la Salute Mentale. Attraverso un visore di Realtà Virtuale, la persona può immergersi in situazioni esperienziali che emulano la realtà quotidiana, utili per poter lavorare su risorse e difficoltà. Questo permette di stimolare e ricercare soluzioni efficaci e facilmente generalizzabili al di fuori del setting terapeutico-riabilitativo”.

“Come Lions operiamo con il motto ‘We Serve’ cercando di sostenere concretamente le comunità e il territorio”, - affermano dal Lions Club di Chieri - “Dopo aver partecipato alla Settimana della Salute Mentale dello scorso ottobre e aver conosciuto il dottor Starace e la dottoressa Toaldo, abbiamo voluto promuovere una raccolta fondi durante la cena degli auguri di Natale per contribuire al noleggio annuale di questa apparecchiatura innovativa. È un modo per sostenere il grande lavoro svolto quotidianamente dagli operatori del Centro di Salute Mentale di Chieri e offrire nuove opportunità di cura e riabilitazione alle persone seguite dai servizi del territorio”.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione dei servizi territoriali dell’ASL TO5, con l’obiettivo di integrare strumenti tecnologici avanzati nei percorsi di presa in carico e riabilitazione psichiatrica.



