Cade in un dirupo a Bibiana: salvato dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco

Cade di un dirupo a Bibiana e rimane bloccato finché non intervengono i Carabinieri di Luserna San Giovanni e i Vigili del Fuoco. È accaduto questa sera – martedì 10 giugno – verso le 19 nei campi di via San Vincenzo.

L'uomo – un sessantacinquenne – caduto in un anfratto profondo del terreno da cui non poteva più risalire, è rimasto lì per circa un'ora e mezza. I primi la lanciare l'allarme sono stati una coppia che lo aveva incrociato poco prima vicino al dirupo e per poi si allontanarsi. Al ritorno avevano notato la scomparsa dell'uomo pensando ad un gesto estremo. Durante il pattugliamento della zona i Carabinieri l'hanno individuato in fondo all'anfratto che chiedeva aiuto.

Ricorrendo alle corde i Vigili del fuoco sono riusciti a farlo risalire e l'ambulanza del 118 l'ha poi portato all'ospedale di Pinerolo per numerose escoriazioni e difficoltà di movimento.