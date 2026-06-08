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Attualità | 08 giugno 2026, 19:57

Oltre 1500 euro raccolti per la Fondazione Molinette grazie a Pro Life – Memorial Dario Cusanno

Un successo il torneo organizzato dal Paradiso Collegno

Un successo il torneo organizzato dal Paradiso Collegno

Un successo il torneo organizzato dal Paradiso Collegno

Anche quest’anno la società calcistica Paradiso Collegno ha organizzato il Torneo Pro Life – Memorial Dario Cusanno, un evento benefico dedicato alla memoria di Dario e finalizzato a sostenere la ricerca contro il tumore al pancreas attraverso la Fondazione Molinette.

«Abbiamo offerto ancora una volta un’importante occasione di sport, solidarietà e divertimento per i più piccoli – spiega il presidente del Paradiso Collegno Franco Mesiano –. Grazie alla generosità di tutti i partecipanti e dei sostenitori, siamo riusciti a raccogliere quasi 1.600 euro, destinati al professor Novelli e alla sua équipe per sostenere la ricerca».

L’evento, che si è svolto lo scorso weekend, ha visto la partecipazione di 14 società sportive, con un totale di 24 squadre scese in campo nelle 5 categorie previste dal torneo e tra queste anche una squadra arrivata da Brașov, in Romania.

Tutte premiate dall'Assessore allo sport della città di Collegno Gianluca Treccarichi che ha sottolineato come sport e solidarietà sia una prerogativa dell’Amministrazione e del Paradiso Collegno: «Il calcio, e lo sport in generale, dimostrano oggi il loro volto più bello: quello della solidarietà, dell'inclusione e del sostegno reciproco. Questo torneo non è soltanto una competizione agonistica, ma una straordinaria festa di comunità. Vedere tanti atleti, organizzatori e cittadini unirsi per una causa così nobile dimostra quanto lo sport sia un potente motore di coesione sociale. Un ringraziamento di cuore va a tutti i partecipanti e ai volontari che hanno reso possibile questa manifestazione. Oggi vince la solidarietà».

«Desidero ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento – afferma Andrea Pera dirigente del Paradiso Collegno e organizzatore dell’evento –. Un grazie speciale alla N.I.D.A. per il costante supporto, a DJ Riky1 e Sonia Mart e a tutti i volontari che hanno dedicato tempo ed energie alla buona riuscita della manifestazione. Il plauso più grande va però ai veri protagonisti del torneo: i piccoli calciatori che, con entusiasmo e passione, hanno animato due splendide giornate di sport».

L’obiettivo del Memorial Dario Cusanno è offrire ai bambini e ai ragazzi un contesto in cui possano giocare e divertirsi senza l’ossessione del risultato, senza la pressione di una classifica e senza inutili stress. Un ambiente che permetta loro di esprimersi liberamente, provando un dribbling, una giocata creativa o semplicemente vivendo il calcio con serenità. Questo non significa negare il valore della competizione. La competizione fa parte dello sport e può rappresentare uno stimolo positivo anche per i più giovani. Il problema nasce quando smette di essere uno strumento educativo e diventa un fine, quando la ricerca del risultato immediato prevale sul percorso di crescita personale e sportiva.

«Con questo spirito – conclude il Presidente Mesiano – continueremo a lavorare, nella convinzione che lo sport debba essere prima di tutto un’occasione di formazione, divertimento e condivisione. Arrivederci alla prossima edizione».

comunicato stampa

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