Oltre 1500 euro raccolti per la Fondazione Molinette grazie a Pro Life – Memorial Dario Cusanno

Anche quest’anno la società calcistica Paradiso Collegno ha organizzato il Torneo Pro Life – Memorial Dario Cusanno, un evento benefico dedicato alla memoria di Dario e finalizzato a sostenere la ricerca contro il tumore al pancreas attraverso la Fondazione Molinette.

«Abbiamo offerto ancora una volta un’importante occasione di sport, solidarietà e divertimento per i più piccoli – spiega il presidente del Paradiso Collegno Franco Mesiano –. Grazie alla generosità di tutti i partecipanti e dei sostenitori, siamo riusciti a raccogliere quasi 1.600 euro, destinati al professor Novelli e alla sua équipe per sostenere la ricerca».

L’evento, che si è svolto lo scorso weekend, ha visto la partecipazione di 14 società sportive, con un totale di 24 squadre scese in campo nelle 5 categorie previste dal torneo e tra queste anche una squadra arrivata da Brașov, in Romania.

Tutte premiate dall'Assessore allo sport della città di Collegno Gianluca Treccarichi che ha sottolineato come sport e solidarietà sia una prerogativa dell’Amministrazione e del Paradiso Collegno: «Il calcio, e lo sport in generale, dimostrano oggi il loro volto più bello: quello della solidarietà, dell'inclusione e del sostegno reciproco. Questo torneo non è soltanto una competizione agonistica, ma una straordinaria festa di comunità. Vedere tanti atleti, organizzatori e cittadini unirsi per una causa così nobile dimostra quanto lo sport sia un potente motore di coesione sociale. Un ringraziamento di cuore va a tutti i partecipanti e ai volontari che hanno reso possibile questa manifestazione. Oggi vince la solidarietà».

«Desidero ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento – afferma Andrea Pera dirigente del Paradiso Collegno e organizzatore dell’evento –. Un grazie speciale alla N.I.D.A. per il costante supporto, a DJ Riky1 e Sonia Mart e a tutti i volontari che hanno dedicato tempo ed energie alla buona riuscita della manifestazione. Il plauso più grande va però ai veri protagonisti del torneo: i piccoli calciatori che, con entusiasmo e passione, hanno animato due splendide giornate di sport».

L’obiettivo del Memorial Dario Cusanno è offrire ai bambini e ai ragazzi un contesto in cui possano giocare e divertirsi senza l’ossessione del risultato, senza la pressione di una classifica e senza inutili stress. Un ambiente che permetta loro di esprimersi liberamente, provando un dribbling, una giocata creativa o semplicemente vivendo il calcio con serenità. Questo non significa negare il valore della competizione. La competizione fa parte dello sport e può rappresentare uno stimolo positivo anche per i più giovani. Il problema nasce quando smette di essere uno strumento educativo e diventa un fine, quando la ricerca del risultato immediato prevale sul percorso di crescita personale e sportiva.

«Con questo spirito – conclude il Presidente Mesiano – continueremo a lavorare, nella convinzione che lo sport debba essere prima di tutto un’occasione di formazione, divertimento e condivisione. Arrivederci alla prossima edizione».