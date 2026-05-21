Piossasco si accende con la Festa della Luce: un weekend tra memoria, arte e rilancio del territorio

Il countdown è iniziato per la quarta edizione della Festa della Luce di Piossasco, la manifestazione che il 23 e 24 maggio trasformerà il borgo storico in un palcoscenico a cielo aperto. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti ideati per unire pubblici e sensibilità differenti sotto un unico filo conduttore: la valorizzazione della memoria, dell’arte e della partecipazione comunitaria. Al centro della due giorni ci sarà il ricordo di due figure profondamente legate all’identità locale. Da un lato Alessandro Cruto, il geniale inventore che nella seconda metà dell'Ottocento ideò un filamento al carbonio per la lampadina più resistente e duraturo di quello di Edison, anticipando i moderni concetti di efficienza energetica. Dall'altro Giuseppe Riccardo Lanza, artista poliedrico di fama internazionale, di cui quest'anno ricorrono i quarant'anni dalla scomparsa.

L'iniziativa, organizzata dall’Associazione Commercianti Borgo Storico di Piossasco con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Torino, porta con sé un carico di profonda commozione. Questa edizione è infatti dedicata con affetto e riconoscenza a Laura Picco, l’anima dell’associazione recentemente scomparsa. Fu proprio il suo entusiasmo a dare vita al cuore dell’intera manifestazione, concretizzando il desiderio di rendere omaggio a Lanza e Cruto attraverso un vero e proprio museo diffuso tra le vie del borgo.

Accanto al valore storico e culturale, l'evento si prefigge un importante obiettivo di sviluppo locale. Come sottolineato da Antonella Verduci, presidente dell’Associazione Commercianti, l'attività svolta in questi anni grazie all'impegno di tutti gli associati ha permesso di creare una rete costruttiva fondamentale per il territorio. L'ambizione dichiarata è quella di far decollare definitivamente Piossasco a livello turistico, culturale e commerciale, un progetto ambizioso sostenuto anche dal Consiglio Regionale del Piemonte e da una folta rete di partner privati e sponsor locali.