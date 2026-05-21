Il giardino diventa spazio creativo, al Madre Teresa arriva AuroraCrea

Il giardino Madre Teresa di Calcutta, in corso Vercelli, si prepara a trasformarsi per un’intera giornata in un laboratorio urbano a cielo aperto. Il 24 maggio, dalle 10 alle 20, andrà infatti in scena AuroraCrea, iniziativa culturale e sociale che punta a riportare vita e partecipazione nello spazio pubblico attraverso artigianato, creatività e attività condivise.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto “L’Intreccio” e ha l’obiettivo dichiarato di restituire il giardino alla comunità del quartiere Aurora, rendendolo non solo luogo di passaggio ma spazio di aggregazione e partecipazione attiva.

Il giardino come laboratorio

AuroraCrea nasce come presidio sociale diffuso, in cui artigiani e creativi del territorio diventano protagonisti della riappropriazione degli spazi verdi. L’area verrà animata da espositori e operatori del quartiere, con l’obiettivo di trasformare il giardino in un luogo accessibile e inclusivo, frequentato e vissuto da residenti e visitatori.

L’iniziativa punta a valorizzare l’artigianato non solo come espressione artistica, ma anche come possibile forma di sostegno economico e di sviluppo delle competenze locali, spesso poco visibili ma radicate nel tessuto urbano.

Banchi, laboratori e musica

Durante la giornata saranno presenti oltre 25 banchi di espositori, affiancati da laboratori aperti dedicati alla manualità e alla creatività. Il programma prevede anche momenti espositivi e musicali, pensati per accompagnare l’esperienza dei visitatori e rendere il giardino uno spazio dinamico e accogliente.

L’allestimento dell’area sarà curato nei dettagli per favorire la fruizione dello spazio pubblico da parte di tutta la cittadinanza, compresi coloro che normalmente non lo frequentano.

Rigenerazione urbana e partecipazione

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è lasciare un segno concreto sul territorio, dimostrando come la partecipazione collettiva possa contribuire a trasformare gli spazi pubblici. Il progetto L’Intreccio, di cui AuroraCrea è parte, è sostenuto da una rete di enti del terzo settore e fondazioni attive sul territorio torinese.

Il progetto è cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del Fondo Sociale Europeo Plus, inserito nel Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Il patrocinio della Circoscrizione 7 conferma il sostegno istituzionale all’iniziativa, che punta a rafforzare il legame tra cittadini e spazio pubblico attraverso cultura e partecipazione.