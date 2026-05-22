Auto perde il controllo e colpisce tre veicoli, poi finisce contro il dehors di un bar

Momenti di forte concitazione questa mattina, intorno alle 9, nella zona compresa tra via Genova e corso Bramante, dove un’auto è rimasta coinvolta in un violento incidente che ha interessato complessivamente altri tre veicoli.

Secondo le prime informazioni, il mezzo avrebbe impattato sia contro auto in circolazione sia contro veicoli in sosta, per poi terminare la propria corsa contro il dehors di un bar presente nelle immediate vicinanze.

Accertamenti della Polizia Locale

Sul posto è intervenuta la Squadra Infortunistica della Polizia Locale, per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Gli agenti stanno lavorando per chiarire le cause dell’impatto e verificare eventuali responsabilità, anche attraverso la raccolta di testimonianze e la ricostruzione della traiettoria dei veicoli coinvolti.

L’incidente ha temporaneamente creato disagi alla circolazione nella zona, particolarmente trafficata per vie della presenza di numerose strutture ospedaliere.