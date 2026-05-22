Tenta di rapinare un'anziana di 94 anni a Barriera di Milano: arrestato un 35enne

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi, nel quartiere Barriera Milano di Torino, un cittadino marocchino di 35 anni, per tentata rapina aggravata e lesioni personali gravi ai danni di una donna di 94 anni.

Gli agenti del Commissariato di Barriera Milano, mentre percorrevano corso Giulio Cesare, sono stati fermati da alcuni passanti che segnalavano un’aggressione ai danni di un’anziana, vittima del tentativo di furto della borsa da parte di un uomo.

Raggiunta rapidamente la zona indicata, i poliziotti hanno individuato e fermato, poco dopo nelle vie limitrofe, un soggetto corrispondente alla descrizione fornita mentre si allontanava a piedi.

Nel frattempo, un secondo equipaggio ha prestato soccorso alla vittima, trovata a terra, in evidente stato di shock e dolorante; successivamente trasportata in ospedale le è stata diagnosticata la frattura del femore, con una prognosi di 60 giorni.

La donna ha raccontato di essere stata aggredita alle spalle mentre camminava: l’uomo dopo averla spinta nel tentativo di strapparle la borsa, non riuscendovi, la trascinava a terra continuando a strattonarla.

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che assistendo alla scena hanno fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore. Solo grazie all’intervento di altre persone, l’uomo ha interrotto l’azione ed è fuggito.

Gli accertamenti immediati, supportati anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.