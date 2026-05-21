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Cronaca | 21 maggio 2026, 19:53

Incendio in un negozio di via Bologna: momenti di paura, Vigili del fuoco in azione

Evacuato il civico 1 per ragioni di sicurezza

Incendio in un negozio di via Bologna, Vigili del fuoco in azione

Incendio in un negozio di via Bologna, Vigili del fuoco in azione

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, in via Bologna, quasi all'angolo col lungo Dora.

Vigili del fuoco, Polizia locale e ambulanza

Sono intervenute tre camionette e una macchina dei pompieri, con traffico bloccato sul ponte e lungo via Bologna. Sul posto anche la Polizia Locale, insieme ad una ambulanza. Il rogo si è sviluppato al piano terra al civico 1/E di via Bologna e ha interessato un negozio di riparazione E-bike e monopattini elettrici.

Stando a quanto riferito da numerosi residenti, sarebbe la terza volta che succede, visto che le persone lamentano di sentire spesso puzza di gomma che fuoriesce dal negozio.

Evacuato il civico 1 per motivi di sicurezza

Inizialmente un leggero fumo ha iniziato a uscire dalla porta, aumentando di intensità fino a diventare la colonna di fumo nero che ha allarmato i passanti. Sembra che un dipendente sia stato intossicato, ma non sembra in gravi condizioni. Poi l'ambulanza è ripartita, mentre lentamente la situazione ha iniziato a normalizzarsi.

Al momento, comunque, i residenti del civico 1 non possono rientrare in casa e chi era dentro è stato fatto uscire per sicurezza dai Vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 Gli inquilini sono stati fatti risalire in casa, accompagnati da agenti per verificare eventuali danni o situazioni di pericolo.

Il titolare dell'attività è stato portato in ospedale per accertamenti, non si registrano altri feriti. Ora sono in fase di accertamento le cause dell'incendio.

Francesco Capuano

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