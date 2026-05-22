Eventi sostenibili a Torino: cresce la richiesta di meeting green

Negli ultimi anni il tema della sostenibilità è diventato centrale anche nel mondo degli eventi aziendali. Sempre più imprese scelgono infatti di organizzare convention, meeting e congressi prestando attenzione all’impatto ambientale, alla gestione delle risorse e alla responsabilità sociale. Una trasformazione che coinvolge non soltanto le grandi multinazionali, ma anche PMI, startup e realtà territoriali impegnate a rafforzare la propria reputazione attraverso iniziative più consapevoli.

In questo scenario, Torino sta emergendo come una delle città italiane più interessanti per l’organizzazione di eventi sostenibili. Il capoluogo piemontese può contare su infrastrutture moderne, collegamenti efficienti, spazi innovativi e una crescente sensibilità verso i temi ESG. Non sorprende quindi che molte aziende stiano scegliendo il territorio torinese per ospitare appuntamenti corporate orientati alla sostenibilità.

La transizione green non riguarda soltanto il settore industriale o la mobilità urbana: oggi coinvolge anche il modo in cui vengono progettati eventi, fiere e congressi. E proprio il comparto degli eventi business sta vivendo una fase di forte evoluzione.

Perché gli eventi sostenibili stanno crescendo

Fino a pochi anni fa l’organizzazione di un evento aziendale era spesso legata soprattutto ad aspetti logistici e scenografici. Oggi, invece, le imprese valutano anche elementi come il consumo energetico, la produzione di rifiuti, la mobilità degli ospiti e la scelta dei fornitori.

La sostenibilità è diventata un fattore strategico per diversi motivi. Da un lato pesa la crescente attenzione dei consumatori verso le aziende responsabili; dall’altro incidono gli obiettivi ESG sempre più presenti nelle politiche interne delle imprese. Organizzare un meeting green significa quindi comunicare valori precisi, migliorare la reputazione del brand e dimostrare attenzione concreta verso il territorio.

Tra le pratiche più diffuse negli eventi sostenibili troviamo:

utilizzo di materiali riciclabili o riutilizzabili;

eliminazione della plastica monouso;

catering a km zero;

riduzione degli sprechi alimentari;

allestimenti modulari e riutilizzabili;

scelta di location facilmente raggiungibili con mezzi pubblici;

digitalizzazione di inviti, badge e materiali informativi.

Anche la tecnologia sta giocando un ruolo fondamentale. Sempre più aziende scelgono formule ibride che combinano presenza fisica e partecipazione digitale, riducendo spostamenti e impatto ambientale. In molti casi vengono inoltre adottati sistemi per monitorare le emissioni di CO₂ generate dall’evento e compensarle attraverso iniziative ambientali dedicate.

Quello che fino a pochi anni fa veniva considerato un elemento accessorio oggi rappresenta invece un criterio di selezione importante nella pianificazione di meeting, convention e congressi.

Torino sempre più centrale nel turismo business sostenibile

Negli ultimi anni Torino ha rafforzato il proprio posizionamento nel settore del turismo congressuale e degli eventi corporate. La città può contare su una rete di strutture moderne, centri congressi, hotel business e location industriali riconvertite che si prestano perfettamente all’organizzazione di appuntamenti professionali.

Uno degli aspetti più apprezzati dalle aziende riguarda proprio la capacità del territorio di coniugare innovazione e sostenibilità. Torino dispone infatti di un sistema di trasporti efficiente, collegamenti ferroviari ad alta velocità e una crescente attenzione alla mobilità urbana sostenibile.

A questo si aggiunge un ecosistema imprenditoriale fortemente orientato all’innovazione. Negli ultimi anni il capoluogo piemontese ha attirato startup, aziende tecnologiche e investimenti legati alla transizione ecologica, diventando un contesto ideale per ospitare eventi business dedicati al futuro delle imprese.

Anche il recupero di spazi industriali dismessi ha contribuito a rafforzare l’attrattività della città. Molte location torinesi oggi ospitano meeting e convention in ambienti dal forte impatto architettonico, combinando design contemporaneo, sostenibilità energetica e valorizzazione del patrimonio urbano.

Il risultato è una città sempre più competitiva nel panorama nazionale degli eventi corporate, capace di offrire soluzioni flessibili sia per piccoli meeting aziendali sia per congressi di dimensioni internazionali.

Come cambia l’organizzazione degli eventi aziendali

La crescente attenzione verso i meeting green sta modificando anche il lavoro di chi opera nel settore degli eventi. Oggi non basta più gestire la logistica o coordinare fornitori e allestimenti: è necessario progettare esperienze coerenti con gli obiettivi di sostenibilità delle aziende.

Questo significa, ad esempio, selezionare location attente all’efficienza energetica, privilegiare partner locali, ridurre gli sprechi e ottimizzare gli spostamenti degli ospiti. Anche dettagli apparentemente secondari, come la scelta dei gadget o dei materiali stampati, possono incidere sull’impatto complessivo dell’evento.

In molti casi le aziende richiedono inoltre format più dinamici e flessibili, capaci di integrare strumenti digitali, streaming e piattaforme interattive. La tecnologia consente infatti di migliorare l’esperienza dei partecipanti riducendo al tempo stesso costi e consumi.

Un altro aspetto centrale riguarda la misurazione dei risultati. Sempre più imprese vogliono monitorare non soltanto il successo organizzativo dell’evento, ma anche parametri legati alla sostenibilità ambientale e sociale. Questo approccio richiede competenze specifiche e una pianificazione molto più articolata rispetto al passato.

Per questo motivo cresce il ruolo dei professionisti specializzati nel settore corporate. Affidarsi a un esperto organizzatore eventi a Torino può aiutare le aziende a progettare meeting più efficienti, sostenibili e in linea con i nuovi standard richiesti dal mercato.

La figura dell’event planner oggi deve infatti possedere competenze trasversali che spaziano dalla logistica alla comunicazione, dalla gestione tecnologica fino alla consulenza strategica in ambito ESG.

Eventi green e valore per il territorio

Gli eventi sostenibili non rappresentano soltanto una scelta positiva per le aziende, ma generano benefici concreti anche per il territorio. Il turismo business legato a congressi e convention produce infatti ricadute economiche importanti per hotel, ristorazione, trasporti e servizi locali.

Quando un evento viene organizzato con attenzione alla sostenibilità, inoltre, può contribuire a valorizzare filiere locali, produttori del territorio e realtà impegnate nell’economia circolare. Una scelta che rafforza il legame tra imprese, comunità locali e sviluppo economico responsabile.

Torino sembra avere tutte le caratteristiche per consolidare ulteriormente questo percorso. La città dispone di competenze, infrastrutture e professionalità in grado di rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

Non a caso molte aziende stanno scegliendo il Piemonte per organizzare eventi capaci di unire networking, innovazione e attenzione ambientale. Una tendenza destinata probabilmente a crescere nei prossimi anni, anche alla luce delle nuove normative europee e degli obiettivi di sostenibilità sempre più presenti nelle strategie aziendali.

Un futuro sempre più green per gli eventi aziendali

Il settore degli eventi corporate sta attraversando una trasformazione profonda. Le aziende non cercano più soltanto location prestigiose o format spettacolari, ma esperienze capaci di generare valore reale, ridurre l’impatto ambientale e trasmettere un messaggio coerente con la propria identità.

In questo contesto Torino si sta ritagliando un ruolo sempre più importante grazie alla propria capacità di innovare e adattarsi alle nuove esigenze del mercato. La crescita degli eventi sostenibili rappresenta infatti non solo una tendenza del momento, ma un cambiamento strutturale destinato a influenzare il futuro del turismo business e dell’organizzazione congressuale.

Dalla scelta delle location alla gestione dei fornitori, passando per digitalizzazione e mobilità sostenibile, il mondo degli eventi sta evolvendo rapidamente. E tutto lascia pensare che i meeting green diventeranno presto uno standard imprescindibile per le aziende che vogliono coniugare business, reputazione e responsabilità ambientale.











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