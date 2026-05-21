Torino al 4° posto in Italia per congressi. Dagli insetti all'ortodonzia, gli appuntamenti 2026-2027

L'Italia è leader europea nel turismo congressuale: a certificarlo è il report ICCA GlobeWatch 2025. A contribuire al risultato anche una strategia territoriale diffusa, che coinvolge diverse città italiane: Roma, Milano, Firenze, Bologna, Napoli e Torino.

Torino al 4° posto

Andando a guardare nel dettaglio i numeri del settore, a livello nazionale il capoluogo piemontese si colloca al quarto posto per numeri di congressi ospitati. "Dietro a questo posizionamento - commenta l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - c'è un lavoro strutturato, guidato da Turismo Torino e Provincia Convention Bureau, che conta 70 operatori iscritti".

Un trend confermato dai grandi appuntamenti ospitati nel 2025, come il Mondiale di Magia FISM (3.000 partecipanti), l'ESB sui Biomateriali (1.400 esperti), il Congresso della Società Italiana di Endocrinologia (1.000 presenze) e il Summit mondiale sul turismo accessibile WSAT.

"Per intercettare questi flussi - prosegue Carretta - abbiamo messo in campo misure concrete come il pacchetto di agevolazioni 'Torino per i tuoi eventi' con la Camera di Commercio e il recente rinnovo, a febbraio 2026, dell'accordo con l'Università di Torino per i congressi scientifici".

I congressi 2026/2027

Tra i prossimi appuntamenti in calendario, dal 9 al 12 giugno all'ombra della Mole si svolgerà "Insects to Feed the World". L’evento internazionale richiamerà 600 ricercatori e professionisti del settore, provenienti da tutto il mondo per scambiare idee e gli ultimi progressi nel campo degli insetti per mangimi e alimenti. Sempre in ambito scientifico, dal 20 al 24 a Torino si svolgerà l'International Society for Behavioral Ecology, uno dei principali appuntamenti scientifici nel campo dell’ecologia comportamentale.

Previsti poi due congressi dedicati all'ortodonzia: il primo ad ottobre 2026, mentre il secondo a maggio 2027. Tra le novità per migliorare l'accoglienza, è stata pensata la Torino+Piemonte Congress Card.

Le novità

Uno strumento che offre ingressi gratuiti nei musei e residenze reali e, grazie all'accordo con GTT, tariffe agevolate sui trasporti pubblici per favorire una mobilità sostenibile. "Sono risultati che fotografano la costante crescita di una città che ha fatto dell’impegno e della collaborazione tra istituzioni il suo marchio di fabbrica" conclude l'esponente di giunta.