Giorgio Marsiaj nominato vicepresidente nazionale di Confindustria

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al termine del primo biennio del suo mandato ha deciso di nominare vicepresidente Giorgio Marsiaj, che dal 2024 ricopriva il ruolo di delegato all’Aerospazio, materia su cui continuerà a concentrare il suo impegno. Marsiaj entra così nella squadra di Presidenza di Confindustria che guida quotidianamente l’organizzazione, sostenendo lo sviluppo delle imprese, la crescita economica, l’innovazione e la creazione di occupazione.

“È un grande onore per l’Unione Industriali Torino che il nostro past president Giorgio Marsiaj rivesta un ruolo ancora più rilevante nella squadra guidata da Emanuele Orsini. È importante che a Marsiaj sia stata confermata la delega all’Aerospazio, un settore in rapidissimo sviluppo, in particolare proprio a Torino, la nostra città. In questi due anni Marsiaj ha fatto un ottimo lavoro, promuovendo la conoscenza del settore anche attraverso la prima mappatura della filiera nazionale. Complimenti carissimo Giorgio e buon lavoro” dichiara Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali Torino, commentando l’odierna nomina.

Giorgio Marsiaj, classe 1947, è fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Sabelt, azienda leader nella produzione di sedili per auto di alta gamma, cinture di sicurezza, abbigliamento tecnico per il Motorsport e applicazioni speciali di sistemi di ritenuta nel settore Aerospace. È anche Vice Presidente e Amministratore Delegato della Holding M. Marsiaj & C, fondata dal padre Michele nel 1947. È tra i fondatori del fondo di private equity Charme ed è nel Cda di Fenera Holding. Dal 1985 al 2015 Marsiaj ha ricoperto i ruoli di Presidente, AD e VP Fiat Group Global di TRW Automotive Italia. Dal 2016 al 2020 è stato presidente dell’Amma e Vice Presidente dell’Unione Industriale di Torino, di cui è stato Presidente dal 2020 al 2024, insieme alla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. Dal 2016 è nel Consiglio Generale di Confindustria.