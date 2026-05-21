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Attualità | 21 maggio 2026, 17:43

Centri estivi, a Beinasco ultimi giorni per richiedere i buoni comunali

C'è tempo fino a lunedì 26 maggio: tutto quello che c'è da sapere

Immagine d'archivio di centri estivi per ragazzi

Immagine d'archivio di centri estivi per ragazzi

A Beinasco è attiva fino al 26 maggio la procedura per richiedere i buoni comunali centri estivi 2026, rivolti alle famiglie residenti con figli dai 3 ai 14 anni compiuti, e fino al compimento dei 18 anni per i minori con disabilità.

Come poter presentare la domanda

La richiesta va effettuata esclusivamente online, tramite SPID o CIE, attraverso la procedura "domande online" disponibile sul sito del Comune di Beinasco. Dopo la chiusura del bando, le famiglie beneficiarie riceveranno apposita comunicazione con il valore del buono assegnato, da utilizzare presso il gestore accreditato prescelto a riduzione del costo del servizio. L'iscrizione ai centri estivi deve essere effettuata autonomamente dalle famiglie, contattando direttamente i gestori.

Anche quest'anno sono sei i gestori accreditati, su tutto il territorio comunale:

Associazione Teatrale Amatoriale Cantandó

📍 Impianto sportivo Spinelli, Beinasco

👧 Fasce d'età: 3-5 anni (dal 6 luglio) e 6-14 anni (dal 15 giugno), fino al 28 agosto 2026

🗓️ Chiusura dal 10 al 21 agosto

📞 339 6333248

ASD Beach Volley Training

📍 Le Dune Beach Club, Borgaretto

👧 Fasce d'età: 3-5 anni (dal 6 luglio) e 6-14 anni (dal 15 giugno), fino al 28 agosto 2026

📞 392 3021280

ASD Fornaci

📍 Sede ASD Fornaci, Fornaci

👧 Fasce d'età: 3-5 anni (dal 6 luglio) e 6-14 anni (dal 15 giugno), fino al 31 luglio 2026

📞 011 3490370

ASD Beinaschese Basket OTB

📍 Palazzetto dello Sport, Beinasco

👧 Fasce d'età: 3-5 anni (dal 6 luglio) e 6-14 anni (dal 15 giugno), fino al 31 luglio 2026

📞 345 7973025 (Roberto Sivolella)

Sportesvago Società Cooperativa Sociale

📍 Scuole dell'infanzia Rodari c/o Mei e Disney; scuole primarie Mei e Calvino

👧 Fasce d'età: 3-5 anni (6 luglio – 7 agosto) e 6-14 anni (15 giugno – 7 agosto 2026)

📞 347 4442858 (Monica Ghirardi, anche via WhatsApp)

Arci Violeta Parra ASD APS

📍 Scuole dell'infanzia Aleramo e Gatti 2 (o nuova "Gatti", compatibilmente con i lavori P.N.R.R.)

👧 Fascia d'età: 3-5 anni, dal 6 luglio al 7 agosto 2026

📞 011 2648591 oppure 334 7825590 (sig.ra Ambra)

Per ulteriori info contattare Ufficio Politiche Educative: 011 3989214 / 215 / 379

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12:30.

Massimo De Marzi

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