Centri estivi, a Beinasco ultimi giorni per richiedere i buoni comunali

A Beinasco è attiva fino al 26 maggio la procedura per richiedere i buoni comunali centri estivi 2026, rivolti alle famiglie residenti con figli dai 3 ai 14 anni compiuti, e fino al compimento dei 18 anni per i minori con disabilità.
Come poter presentare la domanda
La richiesta va effettuata esclusivamente online, tramite SPID o CIE, attraverso la procedura "domande online" disponibile sul sito del Comune di Beinasco. Dopo la chiusura del bando, le famiglie beneficiarie riceveranno apposita comunicazione con il valore del buono assegnato, da utilizzare presso il gestore accreditato prescelto a riduzione del costo del servizio. L'iscrizione ai centri estivi deve essere effettuata autonomamente dalle famiglie, contattando direttamente i gestori.
Anche quest'anno sono sei i gestori accreditati, su tutto il territorio comunale:
Associazione Teatrale Amatoriale Cantandó
Impianto sportivo Spinelli, Beinasco
Fasce d'età: 3-5 anni (dal 6 luglio) e 6-14 anni (dal 15 giugno), fino al 28 agosto 2026
Chiusura dal 10 al 21 agosto
339 6333248
ASD Beach Volley Training
Le Dune Beach Club, Borgaretto
Fasce d'età: 3-5 anni (dal 6 luglio) e 6-14 anni (dal 15 giugno), fino al 28 agosto 2026
392 3021280
ASD Fornaci
Sede ASD Fornaci, Fornaci
Fasce d'età: 3-5 anni (dal 6 luglio) e 6-14 anni (dal 15 giugno), fino al 31 luglio 2026
011 3490370
ASD Beinaschese Basket OTB
Palazzetto dello Sport, Beinasco
Fasce d'età: 3-5 anni (dal 6 luglio) e 6-14 anni (dal 15 giugno), fino al 31 luglio 2026
345 7973025 (Roberto Sivolella)
Sportesvago Società Cooperativa Sociale
Scuole dell'infanzia Rodari c/o Mei e Disney; scuole primarie Mei e Calvino
Fasce d'età: 3-5 anni (6 luglio – 7 agosto) e 6-14 anni (15 giugno – 7 agosto 2026)
347 4442858 (Monica Ghirardi, anche via WhatsApp)
Arci Violeta Parra ASD APS
Scuole dell'infanzia Aleramo e Gatti 2 (o nuova "Gatti", compatibilmente con i lavori P.N.R.R.)
Fascia d'età: 3-5 anni, dal 6 luglio al 7 agosto 2026
011 2648591 oppure 334 7825590 (sig.ra Ambra)
Per ulteriori info contattare Ufficio Politiche Educative: 011 3989214 / 215 / 379
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12:30.