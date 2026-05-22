R2M Solution, società esperta nell’acquisizione di fondi europei e nella gestione di progetti di ricerca e innovazione per enti pubblici e aziende private, con Fondazione LINKS e i partner europei dei progetti Step-WISE e Plan4Cold, organizza l’evento “Pianificare la Transizione Energetica: Strumenti e Strategie per Comuni Sostenibili”, in programma il 27 maggio 2026, dalle 14:00 alle 17:30, presso la Sala Toniolo del Circolo della Stampa (Corso Stati Uniti 27, Torino).

L’iniziativa è rivolta a enti locali, tecnici della PA, professionisti dell’energia e cittadini interessati ai temi della pianificazione energetica e delle comunità energetiche.

Durante il pomeriggio saranno presentati:

Strumenti e soluzioni digitali sviluppati dal progetto europeo Step-WISE , tra cui il Toolkit tecnico che supporta i Comuni nella redazione dei Piani di Transizione Energetica Pulita.

sviluppati dal progetto europeo , tra cui il che supporta i Comuni nella redazione dei Piani di Transizione Energetica Pulita. Cinque casi studio reali in contesti urbani, rurali e insulari — Spagna, Bulgaria, Cipro, Mediterraneo e Italia — che mostrano come gli strumenti Step-WISE siano stati applicati nella pratica.

in contesti urbani, rurali e insulari — Spagna, Bulgaria, Cipro, Mediterraneo e Italia — che mostrano come gli strumenti Step-WISE siano stati applicati nella pratica. Le raccomandazioni e le linee guida del progetto Plan4Cold per la pianificazione locale del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, con focus su strumenti urbanistici e azioni concrete per i Comuni.

L’evento - organizzato con il patrocinio di UNITEL, Agende 21 Locali Italiane, Step-WISE, Plan4Cold, Assurb e con il co-finanziamento dell’Unione Europea - prevede interventi di esperti internazionali, testimonianze reali e pratiche dai territori e una sessione finale di confronto con i partecipanti.

In un momento storico in cui i Comuni sono chiamati a guidare la transizione energetica con strumenti sempre più avanzati e decisioni sempre più rapide, iniziative come questa diventano fondamentali. La pressione normativa, l’urgenza climatica e la necessità di pianificare interventi concreti rendono indispensabile condividere competenze, dati e soluzioni già testate sul campo. Per amministrazioni e tecnici, partecipare significa accedere a conoscenze operative immediatamente applicabili e confrontarsi con chi sta già trasformando i territori in chiave sostenibile.

Per i cittadini, capire come i Comuni stanno ripensando energia, edifici e servizi significa entrare nel cuore delle scelte che influenzeranno la qualità della vita nei prossimi anni. Dalla bolletta alla mobilità, dal comfort delle case alla resilienza dei quartieri, la transizione energetica non è un tema astratto: è qualcosa che tocca tutti, ogni giorno. Partecipare offre l’occasione di scoprire strumenti, soluzioni e decisioni che stanno già trasformando le città in luoghi più efficienti, più vivibili e più sostenibili.

La partecipazione è gratuita e accreditabile ai sensi della Direttiva Zangrillo del 14 gennaio 2025 sulla formazione della Pubblica Amministrazione.

Per registrarsi: bit.ly/4w9XsCS

Per informazioni: davide.quaggiotto@r2msolution.com