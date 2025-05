Investe una bimba di 5 anni e scappa: pirata della strada rintracciato a Grugliasco

Poteva finire in tragedia l'incidente di sabato 17 maggio durante il periodo di massima affluenza di veicoli e pedoni in viale Echoroes, uno tra i corsi più trafficati di Grugliasco. Attorno alle 9,30 un anziano di 83, A.M. ha investito una bambina di 5 anni, N.E.A, mentre stava attraversando la strada, fuori dalle strisce pedonali.

L'anziano, residente a Grugliasco e alla guida della sua Lancia Y rossa, stava percorrendo viale Echirolles, in direzione Torino. Non ha visto spuntare tra i furgoni, parcheggiati lungo il corso per il mercato settimanale del sabato, la bambina, figlia di ambulanti, intenta ad attraversare la strada verso la sede delle poste, per raggiungere, molto probabilmente, la mamma.

La Y ha colpito in pieno, con lo specchietto, la testa della povera bambina che si è accasciata a terra. Il colpo è stato forte, lo specchietto si è piegato e il vetro dell'automobile si è staccato. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Polizia Locale e ambulanza sono intervenuti sul posto. Diversi passanti hanno soccorso la bambina, mentre l'anziano grugliaschese si è dileguato in direzione Torino. Mentre l'ambuanza trasportava la piccola all'opedale di Rivoli in codice giallo, ma con prognosi fortunatamente solo di pochi giorni, gli agenti della Polizia locale di Grugliasco hanno iniziato ad ascoltare i testimoni per risalire al conducente. Decisive sono state le telecamere dei varchi posizionati in entrata e in uscita della città.

Dai video gli agenti sono riusciti a risalire alla targa dell'autovettura e alla residenza del conducente della Y rossa. Lo hanno raggiunto direttamente a casa, verso le 14,30. Per lui si profila il provvedimento di omissione di soccorso.