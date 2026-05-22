Mercato immobiliare Torino 2026-2027: le migliori zone dove vivere per giovani professionisti e nomadi digitali

Negli ultimi anni Torino è diventata una delle città italiane più interessanti per giovani professionisti, smart workers e lavoratori del settore tech. Se fino a qualche anno fa Milano rappresentava l’unica vera destinazione per chi cercava opportunità nel mondo digitale e delle startup, oggi sempre più persone stanno valutando alternative più sostenibili e vivibili.

Ed è proprio qui che entra in gioco Torino. La città offre un equilibrio sempre più apprezzato tra qualità della vita, costo degli immobili, servizi e opportunità professionali. Per questo motivo la domanda di affitti a Torino è cresciuta notevolmente, soprattutto nelle aree meglio collegate e nei quartieri più richiesti da professionisti e giovani lavoratori.

Rispetto ad altre grandi città italiane, vivere a Torino consente ancora di trovare appartamenti moderni e ben posizionati a prezzi relativamente accessibili, mantenendo allo stesso tempo un buon livello di servizi, trasporti e spazi verdi.

Affitti a Torino 2026-2027: andamento del mercato immobiliare

Il mercato degli affitti a Torino sta attraversando una fase di forte crescita. L’arrivo di studenti internazionali, lavoratori in smart working, professionisti e startup founder ha aumentato la richiesta di appartamenti soprattutto nelle zone semicentrali e nei quartieri emergenti.

Nel 2026-2027 si prevede:

una crescita della domanda di bilocali e trilocali arredati;

maggiore interesse per appartamenti già pronti per lo smart working;

aumento della richiesta di affitti medio-lungo termine;

crescita dei quartieri emergenti fuori dal centro storico.

In media, i prezzi degli affitti a Torino rimangono ancora più bassi rispetto a città come Milano e Roma:

monolocali → 600 - 850 euro;

bilocali → 850 - 1.300 euro;

trilocali → 1.200 - 1.800 euro.

Naturalmente, i prezzi cambiano molto in base alle zone di Torino e alla vicinanza con università, coworking e collegamenti pubblici.

Le migliori zone di Torino dove vivere per professionisti e giovani lavoratori

San Salvario: la zona preferita da giovani e freelance

Quando si parla di dove vivere a Torino, San Salvario è sempre tra le prime opzioni. Negli ultimi anni il quartiere si è trasformato in uno dei punti di riferimento per giovani professionisti, creativi e lavoratori digitali.

Qui si trovano:

coworking moderni;

locali e ristoranti;

ottimi collegamenti;

appartamenti ristrutturati;

una forte presenza internazionale.

La vicinanza alla stazione Porta Nuova rende la zona ideale anche per chi viaggia spesso per lavoro. La domanda di affitti a Torino in questa area è molto alta, soprattutto per bilocali e appartamenti arredati.

Crocetta: eleganza e tranquillità vicino al centro

Per chi cerca una soluzione più residenziale e tranquilla, Crocetta rappresenta una delle migliori zone di Torino.

Molto apprezzata da professionisti, manager e famiglie, offre:

palazzi signorili;

strade alberate;

vicinanza al centro;

servizi di alto livello;

ottimi collegamenti.

I prezzi degli affitti a Torino in Crocetta sono mediamente più alti rispetto ad altri quartieri, ma la qualità della vita resta uno dei punti di forza principali.

Vanchiglia e Aurora: i quartieri emergenti

Chi cerca quartieri più dinamici e con prezzi ancora competitivi guarda sempre più spesso verso Vanchiglia e Aurora. Queste zone stanno vivendo una forte crescita grazie alla presenza di:

studenti universitari;

giovani creativi;

startup;

locali e attività culturali.

Per chi vuole capire dove vivere a Torino con un budget più contenuto ma senza rinunciare a una zona centrale e viva, queste aree rappresentano una delle opzioni più interessanti per il 2026-2027.

Lingotto: perfetto per smart working e professionisti

Lingotto continua a crescere grazie ai nuovi progetti immobiliari, agli spazi business e ai collegamenti efficienti con il resto della città.

Molti professionisti scelgono questa zona per:

la presenza della metropolitana;

appartamenti moderni;

uffici e coworking;

vicinanza a centri commerciali e servizi.

Anche qui il mercato degli affitti a Torino è in forte crescita, soprattutto tra giovani lavoratori e professionisti in smart working.

Cit Turin e Centro: vivere nel cuore della città

Chi desidera vivere vicino agli uffici, alle stazioni e ai principali servizi continua a scegliere il centro città e quartieri come Cit Turin. Queste aree sono particolarmente richieste da:

consulenti;

professionisti internazionali;

manager;

lavoratori che si spostano spesso.

Naturalmente i prezzi degli affitti a Torino in centro sono più elevati, ma la comodità e la vicinanza ai principali punti strategici compensano spesso il costo maggiore.

Vivere a Torino nel 2026-2027: qualità della vita e opportunità

Uno dei motivi principali per cui sempre più persone scelgono di vivere a Torino è la qualità della vita. Rispetto ad altre grandi città italiane:

il traffico è più gestibile;

il costo medio degli affitti è inferiore;

ci sono più spazi verdi;

i tempi di spostamento sono più ridotti.

Inoltre Torino sta investendo molto nel settore tech, startup e innovazione, attirando aziende e professionisti da tutta Italia.

Per chi lavora nel digitale o da remoto, trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata è diventato fondamentale, e Torino oggi rappresenta una delle città italiane più interessanti sotto questo aspetto.

Come trovare i migliori affitti a Torino

Con la crescita della domanda, trovare casa nelle migliori zone di Torino richiede sempre più attenzione, soprattutto per chi cerca appartamenti arredati e pronti da vivere.

Molti giovani professionisti e lavoratori scelgono piattaforme digitali per confrontare prezzi, quartieri e soluzioni disponibili in modo rapido e sicuro.

Chi sta valutando un trasferimento può trovare diverse opportunità di affitti a Torino ideali per professionisti, studenti e smart workers che desiderano vivere in quartieri ben collegati e adatti alle nuove esigenze lavorative.

Torino continuerà a crescere come città per giovani professionisti

Tutto lascia pensare che nei prossimi anni Torino continuerà a rafforzare il proprio ruolo come città ideale per giovani lavoratori, startup e professionisti del settore digitale.

Grazie a un mercato immobiliare ancora sostenibile, quartieri in evoluzione e nuove opportunità professionali, sempre più persone stanno scegliendo di trasferirsi in città.

E proprio per questo motivo, il focus sugli affitti a Torino e sulle migliori zone dove vivere a Torino continuerà a essere centrale per chi desidera costruire il proprio futuro professionale in una città dinamica, moderna e sempre più internazionale.