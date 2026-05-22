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Aurora / Vanchiglia | 22 maggio 2026, 10:34

Borgo Rossini apre il piano sicurezza stradale della Circoscrizione 7

Partito il rifacimento di strisce pedonali e segnaletica orizzontale

Segnaletica stradale, al via i lavori in Circoscrizione 7

Segnaletica stradale, al via i lavori in Circoscrizione 7

Sono partiti da Borgo Rossini gli interventi di rifacimento della segnaletica stradale nella Circoscrizione 7. Un piano di manutenzione destinato a interessare progressivamente le principali arterie dei quartieri, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e visibilità per automobilisti, ciclisti e pedoni.

Le operazioni sono iniziate nei giorni scorsi nelle strade di Borgo Rossini, tra corso Verona, via Perugia e il lungo Dora. Con risultati apprezzabili.

Dalle strisce pedonali agli attraversamenti ciclabili, fino alle linee di corsia e agli stalli di sosta, gli interventi puntano a rendere più sicura la viabilità quotidiana in una zona particolarmente frequentata da residenti, studenti e attività commerciali. Come annunciato dalla Circoscrizione 7, i lavori proseguiranno anche in Aurora, Vanchiglia e Madonna del Pilone

Segnaletica stradale, al via i lavori in Circoscrizione 7

Segnaletica stradale, al via i lavori in Circoscrizione 7

Segnaletica stradale, al via i lavori in Circoscrizione 7

Segnaletica stradale, al via i lavori in Circoscrizione 7

Redazione

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