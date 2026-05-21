Vanchiglia, tutti in campo per il “Gioco di Squadra”: calcio a 5 all’oratorio Santa Giulia

Nell’ambito della 44ª edizione del “Maggio in Oratorio” (MIO), rassegna dedicata a sport, cultura e aggregazione sociale in programma dal 29 aprile al 31 maggio 2026 all’oratorio di Casa Santa Giulia, nel quartiere Vanchiglia, prende forma l’iniziativa “Gioco di Squadra per Vanchiglia”.

Un appuntamento che porta sul campo da calcio a cinque rappresentanti delle principali istituzioni cittadine, in un momento di incontro informale ma dal forte valore simbolico.

Il campo dell’oratorio come spazio di incontro

Venerdì 22 maggio 2026, presso il campetto dell’oratorio di Santa Giulia, è in programma una partita di calcio a cinque che vedrà coinvolti rappresentanti della Prefettura, della Procura, della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, insieme a esponenti dell’Amministrazione comunale, della Circoscrizione e della Polizia Locale.

Il ritrovo è fissato alle 19.30, mentre il calcio d’inizio è previsto per le 20. L’iniziativa si inserisce nel programma del “Maggio in Oratorio”, storico appuntamento del quartiere Vanchiglia.

Sport e istituzioni

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire la presenza attiva delle istituzioni sul territorio attraverso momenti di incontro non formali, in cui lo sport diventa strumento di relazione e dialogo.

“Gioco di Squadra per Vanchiglia” punta a rafforzare il legame tra enti pubblici e cittadinanza, utilizzando il calcio come linguaggio comune e occasione di condivisione al di fuori dei contesti istituzionali tradizionali.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il parroco don Paolo Pietroluongo e la comunità di Santa Giulia, da sempre punto di riferimento del quartiere.