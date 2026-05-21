Torna la festa di via Vanchiglia: una domenica tra cultura, creatività e sapori

Domenica 24 maggio via Vanchiglia si trasformerà in una lunga isola pedonale dedicata alla creatività, alla cultura e alla socialità. Dalle 9 alle 19 torna infatti la tradizionale festa di via Vanchiglia, appuntamento ormai consolidato per il quartiere, promosso dall’associazione commercianti di via Vanchiglia insieme a Federvie Piemonte con il patrocinio della Circoscrizione 7.

Per un’intera giornata una delle strade simbolo della movida e della vita culturale torinese cambierà volto, lasciando spazio a negozi aperti, bancarelle di artigianato, laboratori, degustazioni, incontri e appuntamenti dal vivo pensati per coinvolgere residenti, famiglie e curiosi.

Via Vanchiglia diventa pedonale

Il cuore della manifestazione sarà proprio la strada, che verrà completamente chiusa al traffico per accogliere espositori, attività commerciali e iniziative diffuse lungo tutto il percorso.

L’evento punta a valorizzare l’identità del quartiere, da sempre legata al piccolo commercio, all’artigianato indipendente e alla sperimentazione artistica. Tra le vetrine e gli spazi allestiti all’aperto i visitatori potranno così passeggiare tra creazioni handmade, illustrazioni, fotografia e oggetti d’ingegno creativo.

Libri, arte e laboratori all’aperto

Uno dei momenti più attesi sarà “Libri in Cortile”, iniziativa ospitata nel cortile Belle Arti, che aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico trasformandosi in uno spazio dedicato alla lettura e agli incontri culturali.

Nel corso della giornata saranno inoltre proposti workshop e attività artistiche, dai gioielli origami ai laboratori di ceramica, passando per mostre fotografiche e illustrazioni realizzate a mano. Spazio anche alla creatività contemporanea con i tatuaggi temporanei e alle eccellenze artigianali legate al mondo del design e dell’accessorio.

Degustazioni e profumi di Francia

Non mancherà la componente gastronomica. Lungo via Vanchiglia saranno infatti protagoniste diverse esperienze dedicate al gusto, con degustazioni di vini biodinamici e specialità francesi.

Tra gli appuntamenti più curiosi anche la presentazione di “Air de Grasse”, legata ai cento anni di Fragonard, e la degustazione del sidro normanno Le Brique. Un percorso tra profumi, sapori e tradizioni che accompagnerà il pubblico per tutta la giornata.

Benessere e sport nel cuore del quartiere

La festa dedicherà spazio anche al benessere e all’attività fisica con consulenze sugli stili di vita sana, lezioni aperte di camminata metabolica e dimostrazioni di arti marziali tradizionali curate dalla scuola Yoshin Ryu. In programma anche momenti live e appuntamenti diffusi che contribuiranno ad animare il quartiere fino alla sera.