Giardini del Mercatò, residenti esasperati: “Impossibile dormire la notte”

Schiamazzi, urla e rumori: una convivenza ormai diventata impossibile quella tra i giovanissimi che frequentano il giardino di notte e i residenti del quartiere che provano a chiudere occhio. Una situazione di disagio che, secondo quanto riferito, si ripresenterebbe con frequenza nelle ore serali e notturne dell’area verde situata nel retro del supermercato Mercatò, in via Gaidano 103. A farsi portavoce delle criticità è il consigliere di Circoscrizione 2 Alessandro Nucera, coordinatore della II Commissione, che ha segnalato episodi ricorrenti soprattutto nei fine settimana.

Schiamazzi e disturbo ai residenti

Nelle ultime notti, approfittando dell’aumento delle temperature, gruppi di giovani avrebbero cominciato a intrattenersi nell’area pubblica fino a tarda ora. Una situazione che ha finito per creare forti disagi ai residenti della zona, compromettendo il riposo notturno soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva, quando aumenta la permanenza all’aperto e l’uso delle finestre aperte.

Degrado nell’area verde dopo le serate

Oltre al problema del rumore, non indifferente, viene evidenziata anche la questione del degrado lasciato nei giardini al termine delle serate. L’area, normalmente frequentata durante il giorno da famiglie e bambini, si trasforma al mattino in una discarica a cielo aperto. “Per questo motivo - spiega Nucera -, chiediamo qualche passaggio in più da parte delle forze dell’ordine e della Polizia Locale”.