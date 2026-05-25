La Milanesia di Elisabetta Sgarbi ospita la mostra su Milo Manara a Venaria

La Milanesia, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ospita da mercoledì 3 giugno al 13 settembre alla Reggia di Venaria a Venaria Reale, Torino (Piazza della Repubblica, 4), la mostra “Milo Manara. Il nome della rosa di Umberto Eco".

A 10 anni dalla scomparsa di Umberto Eco, La Milanesiana fa un omaggio al Nome della rosa.

In esposizione le tavole dei due volumi della graphic novel di Milo Manara, pubblicata da Oblomov Edizioni, adattamento a fumetto del celeberrimo romanzo di Umberto Eco che rappresenta un caso editoriale, tradotto in tutto il mondo.

La mostra presenta 14 tavole origianli in grande formato, sette del primo volume e sette del secondo.

Il lavoro di Manara è un capolavoro che si muove tra fedeltà dell’adattamento e libertà del disegno. Un Medioevo ereditato come buio che si anima nei disegni, trasformato da una fantasia febbrile, con i volti pensierosi dei monaci che sembrano scolpiti nella pietra, i paesaggi innevati, le visioni oniriche popolate di demoni e la scoperta dell’erotismo.

La mostra assume un significato particolare perché cade in occasione dei 45 anni dall’uscita del celebre romanzo di Umberto Eco, e tra i festeggiamenti degli 80 anni di Milo Manara, offrendo al pubblico l’opportunità di rileggere l’opera in una nuova chiave visiva.

«Il nome della Rosa in mostra è opera di Milo Manara, che sale sulla scala del sontuoso castello edificato da Umberto Eco, poi getta la scala e inizia, libero, una reinvenzione del romanzo, con la forza di un tratto che trasporta il Nome della Rosa in una nuova dimensione. Manara ha ricreato, non adattato. Fa arte» afferma Elisabetta Sgarbi.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 19.00, interverranno Milo Manara, Chiara Teolato (Direttrice del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude) ed Elisabetta Sgarbi. La mostra sarà visitabile fino al 13 settembre.