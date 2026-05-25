Giornate del Cinema in Piemonte: proiezioni ed eventi in tutta la Regione

Tra la fine di maggio e il mese di giugno 2026 il Piemonte si trasforma in un grande palcoscenico diffuso dedicato alla Settima Arte grazie ai tanti eventi previsti nel calendario del CAP - Circuito Audiovisivo Piemonte, il nuovo progetto regionale promosso dall’Associazione Piemonte Movie per rafforzare la presenza del Cinema piemontese nelle sale e creare una rete culturale stabile tra territori, autori ed esercenti.



Tre gli eventi principali che scandiscono il percorso delle Giornate del Cinema Piemontese 2026: la nascita del MOMAS – Mostra Mercato dell’Audiovisivo Subalpino, il ritorno di “Movie Tellers – La carovana del Cinema” in 20 sale del Piemonte e l’avvio del “Gran Tour” dedicato a Tullio Pinelli.



Tre manifestazioni che porteranno sul territorio regionale: 35 appuntamenti cinematografici, 77 proiezioni, 25 film e decine di ospiti tra i quali spiccano i registi Davide Ferrario, Luca Ribuoli, Luca Sardo, Andrea Icardi e la regista Emanuela Piovano; l’attore Roberto Accornero, l’attrice-cantante Sarah Toscano e l’attrice Barbara Bouchet; il musicista Madaski degli Africa Unite, la presidente nazionale della Fice Giuliana Fantoni, il conservatore della Cineteca Nazionale Steve Della Casa e Carlo Alberto Pinelli, figlio dell’indimenticato sceneggiatore Tullio.



Si parte dal 26 al 29 maggio ad Alessandria con la prima edizione della Mostra Mercato dell’Audiovisivo Subalpino (MOMAS), nuova manifestazione regionale pensata come punto di incontro tra produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. L’evento propone anteprime, incontri professionali, panel, cine-concerti e momenti aperti al pubblico, con particolare attenzione alle produzioni realizzate sul territorio locale.



Dal 4 al 30 giugno sarà invece il momento di “Movie Tellers – La carovana del Cinema”, storica manifestazione itinerante che quest’anno coinvolgerà 20 sale cinematografiche di 19 Comuni piemontesi. La rassegna porterà sul territorio 12 opere selezionate insieme a Film Commission Torino Piemonte tra lungometraggi, documentari e cortometraggi realizzati recentemente in regione. Ogni tappa sarà accompagnata dalla presenza di registi, attori e professionisti del settore, trasformando le proiezioni in occasioni di incontro e dialogo con il pubblico.

In parallelo trova spazio anche il “Gran Tour – Omaggio a Tullio Pinelli”, dedicato alla figura dello storico sceneggiatore piemontese che, insieme a Federico Fellini, ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti del cinema italiano.