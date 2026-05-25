CinemAmbiente: il film della Groenlandia sonorizzato dalla band inuit Inuk inaugura la 29^ edizione

Sarà dedicata alla Groenlandia e alla sua storia la serata inaugurale del 29° Festival CinemAmbiente, che si aprirà mercoledì 3 giugno, alle ore 20.30, al Cinema Massimo, con la proiezione della versione restaurata di Den store Grønlandsfilm (Il grande film della Groenlandia), accompagnata dalla sonorizzazione dal vivo della band inuit Inuk.
Omaggio al territorio-simbolo del cambiamento climatico, oggi al centro di tensioni geopolitiche internazionali, la serata è il prologo di un’edizione del Festival particolarmente attenta al tema dello scioglimento dei ghiacciai nelle zone artiche, che ispira anche l’immagine-guida per il 2026, firmata dal regista d’animazione e disegnatore Roberto Catan