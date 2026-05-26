Raid vandalico ai giardini Don Giussani, ripristino delle panchine entro fine giugno

Saranno ripristinate entro la fine di giugno le panchine danneggiate nei giardini Don Giussani di piazza Gozzano, nel quartiere Madonna del Pilone, dopo una notte di atti vandalici che ha lasciato arredi urbani divelti e materiali abbandonati tra vialetti e marciapiedi.

La conferma è arrivata lunedì sera in Consiglio di Circoscrizione 7, dove il presidente Luca Deri ha aggiornato sulla situazione e sugli interventi già messi in campo dagli uffici competenti.

Vandalismi nei giardini

L’episodio si è verificato nelle ore notturne e ha interessato diverse panchine presenti nell’area verde, con lo schienale divelto e i listelli abbandonati nello spazio pubblico.

In risposta alle criticità e all'interpellanza presentata dal consigliere Daniele Moiso, il presidente Deri ha comunicato l’attivazione immediata degli uffici di via Padova, competenti per la manutenzione del verde e dell’arredo urbano.

“Gli uffici si sono già attivati per il ripristino delle panchine vandalizzate”, è quanto riferito in sede istituzionale. Dopo la segnalazione degli atti alle forze dell’ordine, è stato inoltre disposto l’intervento della ditta incaricata.

Lavori già commissionati e tempi certi

Secondo quanto comunicato, i lavori di fornitura e posa dei listelli danneggiati sono già stati affidati e programmati. Il cronoprogramma prevede il completamento del ripristino delle panchine entro la fine del mese di giugno, con l’obiettivo di riportare rapidamente l’area alla piena fruibilità. "Siamo davvero molto contenti - ha replicato Moiso -, perché quello che è successo ai giardini è stato un fatto increscioso. E ci auguriamo che la situazione, dal punto di vista della sicurezza, possa davvero migliorare in futuro".