Torino accelera sulla transizione green: 4,5 milioni per scuole e edifici comunali

Torino prosegue a ritmo serrato nella riqualificazione del proprio patrimonio pubblico, puntando su innovazione tecnologica, riduzione dei consumi e sostenibilità ambientale. La Giunta comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell’assessora alla Transizione Ecologica e Digitale Chiara Foglietta, una nuova tranche di interventi di efficientamento energetico che interesseranno scuole, uffici e strutture comunali distribuite sul territorio cittadino, per un investimento complessivo di oltre 4,5 milioni di euro.

I lavori rientrano nel Piano EfficienTO, il programma pluriennale avviato dalla Città di Torino che punta a migliorare le prestazioni energetiche di circa 850 immobili comunali entro il 2030, attraverso un investimento complessivo di 110 milioni di euro a carico del partner privato Iren Smart Solutions, contribuendo in modo concreto agli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica. L’operazione rappresenta uno dei più ampi programmi di riqualificazione del patrimonio pubblico cittadino mai attuati, con l'obiettivo di abbattere le emissioni climalteranti e contenere i costi in bolletta.

Le opere approvate riguardano nello specifico cinque sedi: la scuola media Caduti di Cefalonia (via Baltimora 110), il complesso scolastico di via Monte Novegno 31, l'area che ospita scuola e uffici in via Sanremo 46 / via Carlo del Prete 79, il complesso di via Fleming 20 e l’autorimessa comunale di via Ponchielli 66.

Nel dettaglio, alla scuola Caduti di Cefalonia verranno eseguiti lavori di isolamento termico del sottotetto e sarà installato un nuovo impianto fotovoltaico. Nel complesso di via Monte Novegno i vecchi infissi saranno sostituiti con nuovi serramenti, capaci di trattenere meglio il calore e migliorare il comfort nelle aule. L'illuminazione passerà interamente a luci a LED a basso consumo e verranno installati sistemi intelligenti per gestire i consumi energetici. L'intervento prevede anche l'installazione di nuove valvole termostatiche e circolatori a inverter ad alta efficienza.

In via Sanremo e via Carlo del Prete è prevista la posa del "cappotto termico" sulle pareti esterne, la sostituzione dell’illuminazione con LED e la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici insieme all’installazione di sistemi avanzati di regolazione e monitoraggio energetico. Anche il complesso scolastico di via Fleming sarà interessato da opere di isolamento termico, efficientamento degli impianti e introduzione di sistemi BMS per la gestione intelligente degli edifici.

All’autorimessa comunale di via Ponchielli sarà completamente rinnovata la centrale termica con la sostituzione delle vecchie caldaie con nuovi generatori più efficienti, verrà installato un nuovo impianto fotovoltaico e rinnovata l’illuminazione interna con tecnologia LED.

Grazie a questi nuovi interventi, la Città prosegue il percorso di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti del patrimonio pubblico comunale, attraverso opere di riqualificazione che puntano a migliorare l’efficienza energetica, la qualità degli ambienti e la gestione degli impianti.