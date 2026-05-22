Dalmasso di Pianezza, avanti i lavori Pnrr per sicurezza e nuovi spazi didattici

Proseguono i lavori di messa in sicurezza e la riqualificazione della sede dell’IIS Dalmasso in via Claviere a Pianezza, finanziati con fondi Pnrr nella missione 4 con un investimento di un milione e 200mila euro.

Altri interventi in corso, la realizzazione di una nuova palestra e un auditorium per un ulteriore investimento di oltre 3 milioni di euro in cofinanziamento con Regione Piemonte.

Venerdì 22 maggio la cerimonia in memoria della professoressa Maria Clara Bellone Levi a lungo dirigente della scuola - che ha contribuito a rilanciare - è stata l’occasione per Città metropolitana di Torino per fare il punto sui lavori e sulle esigenze di edilizia scolastica.

Il vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo, e la consigliera delegata all’Istruzione, Caterina Greco, sono stati accolti dal Dirigente scolastico, Stefano Bruno, e dagli studenti che hanno allestito uno stand con ortaggi e piante coltivate da loro nell’azienda agraria della scuola.

Presente anche una delegazione di studenti dell’I.I.S. Giovanni Giolitti di Torino, protagonisti di un momento di partecipazione e collaborazione tra scuole del territorio. Suppo e Caterina Greco si sono confrontati sul miglioramento degli spazi e sulla valorizzazione degli ambienti dedicati alla didattica.