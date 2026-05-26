Barriera di Milano, chiude il progetto Young Dreams

Un pomeriggio dedicato ai giovani, alle famiglie e al ruolo della scuola come presidio sociale del quartiere. È questo il senso di “Barriera, che sogno!”, evento conclusivo del progetto Young Dreams, in programma il 26 maggio 2026 alle 16.30 in via Santhià 25, a Barriera di Milano.

L’iniziativa, patrocinata dalla Circoscrizione 6, chiude un percorso che ha coinvolto diverse realtà associative e culturali del territorio, impegnate in attività gratuite rivolte a giovani e famiglie del quartiere.

Un progetto diffuso tra scuola e territorio

Young Dreams nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio, attraverso esperienze e attività aperte alla cittadinanza. Nel corso del progetto, associazioni e soggetti culturali hanno proposto iniziative gratuite che hanno coinvolto bambini, ragazzi e famiglie di Barriera di Milano.

L’evento finale vuole essere un momento di restituzione pubblica del percorso, ma anche un’occasione per rilanciare le opportunità emerse durante le attività svolte nei mesi precedenti.

La scuola come spazio vivo del quartiere

Al centro dell’iniziativa c’è l’idea della scuola non solo come luogo di istruzione, ma come spazio aperto, curato e condiviso dalla collettività. Un punto di riferimento capace di dialogare con il territorio e di diventare fulcro della vita sociale del quartiere.

Il progetto punta proprio a valorizzare questa dimensione, mettendo in rete realtà diverse e costruendo occasioni di partecipazione per i cittadini. L’evento si svolge con il patrocinio della Circoscrizione 6, che ha seguito il progetto nel suo sviluppo territoriale.