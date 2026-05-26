Scuole, sopralluogo al liceo Cottini per i lavori di riqualificazione e miglioramento della struttura

Proseguono gli interventi di riqualificazione e miglioramento degli edifici del Liceo Artistico Statale Renato Cottini, articolato tra la sede di via Castelgomberto e la succursale di via Don Grioli, nel quartiere Mirafiori Nord di Torino.

L’istituto, intitolato nel 1976 a Renato Cottini, giovane scultore torinese e martire della libertà, rappresenta una realtà scolastica consolidata nell’ambito del Liceo Artistico, con indirizzi in Architettura e Ambiente, Arti figurative, Audiovisivo e multimediale, Design e Scenografia.

Il complesso scolastico si sviluppa attraverso quattro edifici principali: la palazzina uffici, che accoglie le aule e gli spazi del personale; la palazzina auditorium, con sala polifunzionale al piano terra e ulteriori aule ai livelli superiori; i due edifici dedicati alle palestre; e un piccolo fabbricato destinato a caffetteria.

Giovedì 21 maggio la consigliera metropolitana delegata all’istruzione Caterina Greco ha visitato l’istituto, accolta dalla dirigente scolastica Antonia Rao, nell’ambito di un sopralluogo dedicato alla verifica degli interventi in corso e delle esigenze della struttura.

Nel corso degli ultimi anni la Città metropolitana di Torino ha portato avanti un insieme articolato di interventi di manutenzione e riqualificazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli ambienti scolastici, il comfort e l’efficienza energetica, per un totale di circa 1 milione e 200 mila euro.

Tra questi, due interventi hanno riguardato il risanamento conservativo delle facciate e degli intradossi dei solai, con la sostituzione e l’integrazione dei corpi illuminanti, e il miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso la sostituzione progressiva dei serramenti e la riduzione dei consumi. Una parte significativa delle risorse è stata concentrata sulla palazzina uffici, intervenendo sui fronti principali dell’edificio, con l’obiettivo di programmare successivi completamenti delle opere. Parallelamente, sono stati effettuati interventi anche sulle aree esterne, con il rifacimento delle pavimentazioni stradali e delle superfici di accesso al complesso scolastico.

Sono stati avviati ulteriori progetti finalizzati al miglioramento funzionale degli spazi. In particolare, un primo intervento ha riguardato la riconversione dell’ex alloggio del custode in nuovi spazi didattici, con la realizzazione di due ambienti destinati ad attività laboratoriali e il relativo adeguamento degli accessi. Il progetto è stato finanziato con risorse del PNRR e ha consentito l’introduzione di nuove attrezzature per la didattica tecnica e laboratoriale.

Nel corso dell’incontro la dirigente scolastica Antonia Rao ha rappresentato alcune ulteriori esigenze legate al miglioramento dell’accessibilità e del comfort degli ambienti. In particolare, è stata segnalata la necessità di valutare l’installazione di un ascensore a servizio della palazzina auditorium, attualmente priva di impianto elevatore e quindi non pienamente accessibile ai piani superiori, oltre all’opportunità di integrare soluzioni per il superamento del dislivello all’ingresso.

Sul fronte del comfort termico, è stata evidenziata la situazione del piano interrato, dove la limitata presenza e dimensione dei terminali di riscaldamento potrebbe non garantire un’adeguata percezione del calore, con la possibile valutazione di sistemi di monitoraggio delle temperature ambientali.

Tali segnalazioni si inseriscono nel quadro di interventi già programmati dalla Città metropolitana di Torino, in particolare per il completamento della sostituzione dei serramenti anche nelle porzioni finora escluse, come seminterrato e alcuni ambienti della palazzina auditorium, nell’ambito delle successive fasi progettuali già previste.

Dopo la visita alla sede centrale di via Castelgomberto, la consigliera Caterina Greco ha effettuato un sopralluogo anche nella succursale di via Don Grioli, per raccogliere le esigenze e le richieste relative agli spazi dell’edificio.

La consigliera metropolitana delegata all’istruzione Caterina Greco ha sottolineato il valore del laboratorio di lavorazione della creta con la stampante dedicata e del progetto Albo d’Oro, con gli incontri degli ex studenti che hanno intrapreso percorsi di successo in ambito scolastico e professionale.