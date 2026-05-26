Moda e sostenibilità, il Liceo Passoni centra la finale internazionale

Il Liceo Artistico Aldo Passoni di Torino porta il talento dei suoi studenti sulla scena internazionale. L’indirizzo Design della Moda ha conquistato un risultato di grande prestigio nella competizione Junk Kouture 2026, accedendo alla finale mondiale di Dublino con il progetto Eco-Sauvage, che rappresenterà l’Italia davanti a una giuria internazionale.

Il concorso Junk Kouture rappresenta una delle vetrine globali più importanti dedicate ai giovani creativi tra i 12 e i 19 anni. Nato in Irlanda, l’evento invita le nuove generazioni a unire stile, espressione personale e responsabilità ambientale, trasformando materiali di scarto in vere e proprie opere d’arte sartoriali. Un percorso che valorizza sostenibilità, ricerca progettuale e capacità tecnica, temi al centro dell’offerta formativa del Liceo Artistico “Aldo Passoni”.

Gli studenti dell’indirizzo Design della Moda hanno partecipato alla Junk Kouture 2026 City Final Milano, finale nazionale della competizione, con tre proposte progettuali originali, dando prova di un vero exploit creativo. Tra queste, il modello Eco-Sauvage ha convinto la giuria nella fase milanese ed è stato selezionato per rappresentare l’Italia sul prestigioso palcoscenico mondiale di Dublino, dove si confronteranno giovani designer provenienti da città di tutto il mondo, tra cui New York, Parigi, Londra, Dubai, Dublino e Milano.

Proprio Eco-Sauvage racconta al meglio il lavoro di ricerca, progettazione e sperimentazione portato avanti dagli studenti del Passoni. Si tratta di un capospalla creativo realizzato interamente con materiali riciclati, come cartone, plastica, panni e tessuti recuperati da oggetti di uso quotidiano. Il cartone, insieme ai materiali tessili di recupero, è stato utilizzato per costruire la struttura principale della giacca, mentre la plastica è stata impiegata per la fodera interna.

“Il risultato raggiunto dagli studenti del Liceo Artistico Aldo Passoni è motivo di grande orgoglio. Un progetto nato nei laboratori della scuola arriva alla finale mondiale di Dublino, dimostrando come creatività, competenze tecniche e sostenibilità possano aprire ai giovani prospettive internazionali. A Giulia, Alessio, Irene, ai compagni e ai docenti va il mio sincero apprezzamento”, ha dichiarato Caterina Greco, consigliera metropolitana delegata all’istruzione.

Il modello è stato ideato e confezionato dagli studenti Giulia Pietrocola, Alessio Greco e Irene Bernardi, con la collaborazione dei compagni delle classi terza, quarta e quinta sezione I, nei laboratori di Via della Cittadella, sede distaccata del Liceo Artistico “A. Passoni” di Via della Rocca. Il percorso è stato seguito dalle docenti dell’indirizzo Design della Moda e del Tessuto, prof.ssa Anna Arcudi, Discipline Progettuali, prof.ssa Diega Avarello, Laboratorio, e dalla sig.ra Maria Taffarel, assistente tecnico di laboratorio.