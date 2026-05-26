Giro d’Italia Women, cresce l’attesa per la corsa rosa al femminile

La Città di Rivoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell’anno ospitando, il 6 giugno 2026, la partenza dell’8ª tappa Rivoli-Sestriere (101 km) del Giro d’Italia Women. La competizione, che vedrà la storica scalata del Colle delle Finestre quale Cima Alfonsina Strada di questa edizione, rappresenta un’importante occasione di visibilità e promozione per il territorio, capace di coniugare sport, attrattività turistica, cultura e partecipazione cittadina.

Per accompagnare l’arrivo della manifestazione, la città ha costruito “Aspettando il Giro”, un calendario di appuntamenti che dal 3 al 6 giugno coinvolgerà centro storico, associazioni, commercianti e realtà del territorio attraverso incontri, musica, spettacoli e iniziative dedicate ai temi dello sport, della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.

Le iniziative sono patrocinate da Città Metropolitana di Torino e dalla Città di Rivoli, a cura di TurismOvest, in collaborazione con Ferrafilm, SumArte APS, LabxRivoli e con il coinvolgimento dei commercianti del centro cittadino.

Ad aprire il calendario sarà l’incontro del 3 giugno alle ore 21 presso Villa Cane d’Ussol, che vedrà la partecipazione di Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione Michele Scarponi, e di Alessandra Giardini, giornalista e autrice del libro biografico e fotografico “Michele Scarponi. Profondo come una salita”. Nel corso della serata verrà presentato il volume e illustrato il lavoro della Fondazione, impegnata nelle scuole con progetti di educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, oltre che nella promozione di comportamenti corretti nello sport e sulla strada. Prenotazione consigliata tramite link dedicato.

Cuore della programmazione sarà poi la Notte Rosa del 5 giugno, che dalle ore 21,00 animerà il centro cittadino con animazione diffusa con artisti di strada nel centro storico e negozi aperti allestiti con le “vetrine in rosa” realizzate dai commercianti cittadini per accogliere la carovana del Giro.

Contemporaneamente presso Villa Cane d’Ussol si terrà il “Rivoli Summer Ride”, evento condotto da Michela Di Martino e realizzato in collaborazione con la Città di Rivoli, TurismOvest e Ferrafilm. Ad aprire la serata saranno gli Explosion Band, seguiti dall’esibizione del cantautore Andrea Cerrato. Ospite principale della serata sarà Shade, protagonista della parte conclusiva della serata (ingresso da Piazza Marinai d’Italia fino ad esaurimento capienza massima).

“Essere città di partenza di una tappa del Giro d’Italia Women rappresenta per Rivoli un’opportunità importante sotto il profilo sportivo, turistico e promozionale – dichiara il sindaco Alessandro Errigo – Il calendario di ‘Aspettando il Giro’ nasce proprio con l’obiettivo di accompagnare questo grande evento internazionale creando occasioni di partecipazione diffusa e valorizzando il centro storico, le attività commerciali e la capacità della città di ospitare appuntamenti di rilievo nazionale.”

“Per noi è sempre motivo di orgoglio poter realizzare qualcosa insieme alla città di Rivoli e per la città di Rivoli” dichiarano Francesco Ferraiuolo e Umberto D’Agnese di Ferrafilm. “Crediamo nella forza degli eventi che uniscono musica, spettacolo e persone, e siamo certi che sarà una serata capace di coinvolgere il pubblico.”

“La Notte Rosa e tutti gli appuntamenti collegati al Giro d’Italia Women sono pensati per generare attrattività e nuovi flussi turistici sul territorio – sottolinea Simona Pravato, direttrice di TurismOvest – e rappresentano un’ulteriore conferma del lavoro sinergico costruito dal Consorzio insieme alle realtà locali. La splendida cornice storica di Rivoli offrirà inoltre l’occasione per riscoprire il patrimonio cittadino in una veste nuova e partecipata.”

La giornata della partenza del Giro, sabato 6 giugno, sarà accompagnata da iniziative diffuse dedicate a famiglie, sport e partecipazione cittadina.

Dalle ore 10.00 alle 12.00, in Piazza Portici, LabxRivoli e Iride ASD proporranno un percorso di gimcana ed educazione stradale rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, con percorsi ciclistici assistiti e pedalate dedicate per promuovere l’utilizzo della bicicletta e la mobilità sostenibile.

Tra le ore 13.00 e le 14.00, nell’area di partenza tra Corso Francia e Piazza Martiri, si svolgerà la partenza ufficiale dell’8ª tappa del Giro d’Italia Women.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00 presso la Pista San Giuseppe di Corso Francia 15, spazio alla musica con “Rivoli Rocks 2026”, concerto collettivo che vedrà l’esibizione di oltre 100 studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio organizzato da Città di Rivoli, TurismOvest e SumArte in collaborazione con Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas.



