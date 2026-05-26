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Cronaca | 26 maggio 2026, 10:24

Scontri al derby, Lo Russo rincara: "Non è tifo, ma delinquenza: quel che è successo è inqualificabile"

Il primo cittadino rinnova la condanna per i disordini che hanno preceduto la stracittadina di domenica sera, mentre restano stabili le condizioni di Marco Basoccu

Un momento dei disordini di domenica pomeriggio prima del derby

Un momento dei disordini di domenica pomeriggio prima del derby

Sono stabili le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il 36enne tifoso juventino rimasto gravemente ferito domenica pomeriggio poco prima del derby Toro-Juve: l'uomo è stato colpito da un oggetto contundente, che gli ha provocato un trauma cranico. Sottoposto a intervento neurochirurgico poco dopo l’arrivo in ospedale, il commercialista milanese è ricoverato in osservazione nel reparto di terapia intensiva delle Molinette.

"Delinquenza mascherata da tifo"

E sui disordini registrati, è intervenuto nuovamente il sindaco Stefano Lo Russo ai microfoni di To Radio: "Quello che poteva essere un grande momento di sport, con due squadre che quest'anno sono abbastanza equivalenti, si è un po' rovinato. Quello non è tifo, ma è delinquenza che si maschera da tifo: come tale va gestita e perseguita. Non c'entra nulla con lo spirito di una competizione normale di un qualunque match calcistico".

Le tensioni sono cominciate intorno alle ore 17.30, quando gruppi ultras granata e bianconeri hanno cercato il contatto nei pressi dello stadio. I momenti più delicati si sono registrati nell'area tra piazzale San Gabriele di Gorizia e via Filadelfia, dove le forze dell'ordine sono intervenute con lacrimogeni per separare i gruppi ed evitare un contatto più esteso. Nel corso dei disordini sono stati lanciati bottiglie, pietre e torce da segnalazione. In una seconda fase, si  sono registrate nuove tensioni tra i supporters delle due squadre:  la Polizia è nuovamente intervenuta con i lacrimogeni, riuscendo a disperdere i gruppi.

"Inqualificabile"

"Quello che abbiamo visto a Torino domenica pomeriggio - ha proseguito - è inqualificabile: bisogna essere tutti molto netti ed evitare di trovare alibi e giustificazioni. I disordini non c'entrano niente con il mondo sportivo e col calcio. Ovviamente saranno le vicende giudiziarie a verificare i profili di responsabilità. Sono arrabbiato con chi macchia il senso dello sport, con questi atti che sono banalmente da delinquenti". 

E sul fatto di aver fatto disputare il derby, Lo Russo ha detto: "Giusta l'idea di farla giocare: è bene affidarsi a chi ha la gestione" dell'ordine pubblico.

Cinzia Gatti

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