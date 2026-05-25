Scontri al derby della Mole. Scattano otto arresti tra i bianconeri, emessi undici Daspo

Otto arresti e undici Daspo: sono queste le misure scattate a seguito degli scontri tra tifosi scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino, in un bilancio che conta anche sei agenti delle forze dell'ordine rimasti contusi.

I provvedimenti restrittivi nei confronti degli otto tifosi juventini sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato. Nello specifico, tre persone sono state bloccate in flagranza di reato durante i disordini, mentre per altre cinque è scattata la flagranza differita, resa possibile grazie all'analisi delle immagini registrate da un drone che ha permesso l'identificazione nei momenti successivi. I soggetti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

A margine dell’incontro, il Questore di Torino, tramite la locale Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso gli undici provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Nel frattempo, la Digos sta proseguendo gli accertamenti per valutare la posizione di altri tifosi coinvolti nei disordini.