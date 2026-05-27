Brigata Taurinense: concluso a Pinerolo il corso per Soccorritori Militari (SO.MI.) per 30 militari

Si è concluso nei giorni scorsi, presso la caserma “Berardi” di Pinerolo, sede del 3° reggimento alpini, il 141° corso per Soccorritori Militari (SO.MI.), che ha visto la partecipazione di circa 30 militari provenienti dai reparti della Brigata alpina “Taurinense”.

Nel corso delle quattro settimane di formazione avanzata, sotto la guida di qualificati istruttori della Brigata “Taurinense” e della Brigata paracadutisti “Folgore”, gli allievi hanno acquisito le competenze fondamentali per operare in scenari complessi, dove rapidità ed efficacia dell’intervento sanitario possono risultare determinanti.

L’addestramento iniziale si è concentrato sulle manovre salvavita di base e sugli elementi fondamentali di anatomia, seguiti dall’approfondimento delle procedure di soccorso tattico per il trattamento di ferite e traumi in ambiente operativo.

Il momento culminante dell’attività si è svolto presso l’area addestrativa di Baudenasca, dove sono stati ricreati scenari realistici aderenti ai moderni contesti operativi grazie alla presenza di strutture che riproducono edifici, villaggi, trincee e sotterranei. In questo contesto i militari si sono confrontati con evacuazioni sanitarie, soccorso in ambiente trincerato, gestione prolungata del ferito in assenza di supporto immediato e interventi in emergenze urbane complesse basate su casi operativi realistici.

Oltre alle competenze tecniche, il percorso ha posto particolare attenzione anche alla dimensione psicologica dell’intervento. Uno degli aspetti più impegnativi per il soccorritore è infatti rappresentato dall’impatto emotivo derivante dall’intervento su feriti con amputazioni traumatiche, ustioni estese o gravi emorragie. Attraverso scenari ad elevato realismo e specifici ausili didattici in grado di riprodurre fedelmente gli effetti delle lesioni, i frequentatori imparano progressivamente a superare tale barriera emotiva, mantenendo lucidità, capacità decisionale ed efficacia operativa anche nelle condizioni più critiche.

Il corso per soccorritori militari rappresenta un tassello fondamentale nella preparazione del personale della Brigata alpina “Taurinense”, contribuendo a sviluppare capacità sanitarie sempre più aderenti alle esigenze dei moderni scenari operativi, in Italia e all’estero.