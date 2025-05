Erano l'incubo dei cantieri edili: entravano di notte e portavano via mezzi di trasporto e materiali di valore. Quattro persone nei guai

Mettevano i cantieri nel mirino e rubavano mezzi di trasporto, ma anche materiale edile. Sono quattro le persone finite nei guai a seguito dell'operazione della Polizia che ha bloccato le attività illegali scoperto nel novembre del 2023.



Da quel momento, infatti, scatta l'indagine: un uomo denuncia agli uffici della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Torino di essere stato vittima del furto del proprio autocarro all’interno del quale si trovava un carico di materiale edile dal grande valore commerciale. Ma ricostruendo i tasselli del mosaico, ne è emersa un'immagine decisamente più ampia: sono infatti 23 gli episodi commessi nelle ore notturne a Torino e nei Comuni vicini. Si tratta di veicoli, oppure solo parte di essi. E del materiale edile che si riusciva a raccogliere all'interno dei cantieri. Materiale (e mezzi) che poi venivano venduti dopo essere stati smontati all'interno di luoghi sicuri.



Ma gli agenti sono riusciti a ritrovare gran parte dei veicoli rubati, restituendoli ai legittimi proprietari prima che fossero smontati pezzo per pezzo. Le persone coinvolte, invece, sono state colpite in due casi dall’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi in ore notturne dalla propria abitazione, mentre altre due devono rispettare l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia.